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Лишившиеся крова: как живут афганцы в кабульском лагере для беженцев
Лишившиеся крова: как живут афганцы в кабульском лагере для беженцев
Военнослужащие Соединенных Штатов спешно покидают Афганистан. Талибы* уже контролируют порядка 80 процентов территории страны. Тысячи семей вынуждены покинуть... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T16:26+0500
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* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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кабул, дети, мультимедиа, беженцы, афганистан, фотолента, фото

Лишившиеся крова: как живут афганцы в кабульском лагере для беженцев

16:26 14.07.2021 (обновлено: 16:36 14.07.2021)
1165
Военнослужащие Соединенных Штатов спешно покидают Афганистан. Талибы* уже контролируют порядка 80 процентов территории страны. Тысячи семей вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в Кабуле. Здесь для них организован лагерь беженцев.
© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанк

Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
1/12
© Sputnik / Sayed Zakeria
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Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанк

Для многих именно Кабул стал местом временного прибежища.

Для многих именно Кабул стал местом временного прибежища. - Sputnik Узбекистан
2/12
© Sputnik / Sayed Zakeria
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Для многих именно Кабул стал местом временного прибежища.

© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанк

Люди готовят еду во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

Люди готовят еду во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
3/12
© Sputnik / Sayed Zakeria
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Люди готовят еду во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанк

Юнцы с присущей возрасту детской непосредственностью коротают время во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

Юнцы с присущей возрасту детской непосредственностью коротают время во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
4/12
© Sputnik / Sayed Zakeria
/
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Юнцы с присущей возрасту детской непосредственностью коротают время во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанк

Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
5/12
© Sputnik / Sayed Zakeria
/
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Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанк

Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий в Кабуле занимаются привычными домашними делами.

Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий в Кабуле занимаются привычными домашними делами. - Sputnik Узбекистан
6/12
© Sputnik / Sayed Zakeria
/
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Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий в Кабуле занимаются привычными домашними делами.

© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанк

Девочка во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

Девочка во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
7/12
© Sputnik / Sayed Zakeria
/
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Девочка во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

© Sputnik / Sayed Zakeria / Перейти в фотобанк

Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
8/12
© Sputnik / Sayed Zakeria
/
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Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

© Sputnik / Саид Закерия / Перейти в фотобанк

Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане во временном лагере для пострадавших на одной из улиц Кабула.

Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане во временном лагере для пострадавших на одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
9/12
© Sputnik / Саид Закерия
/
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Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане во временном лагере для пострадавших на одной из улиц Кабула.

© Sputnik / Саид Закерия / Перейти в фотобанк

Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действийна одной из улиц Кабула.

Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действийна одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
10/12
© Sputnik / Саид Закерия
/
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Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действийна одной из улиц Кабула.

© Sputnik / Саид Закерия / Перейти в фотобанк

Дети во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

Дети во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
11/12
© Sputnik / Саид Закерия
/
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Дети во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

© Sputnik / Саид Закерия / Перейти в фотобанк

Дети играют в футбол во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

Дети играют в футбол во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула. - Sputnik Узбекистан
12/12
© Sputnik / Саид Закерия
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Дети играют в футбол во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.

* — члены террористической организации "Талибан", запрещенной в России и ряде других стран
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