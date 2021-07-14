Лишившиеся крова: как живут афганцы в кабульском лагере для беженцев
Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Для многих именно Кабул стал местом временного прибежища.
Для многих именно Кабул стал местом временного прибежища.
Люди готовят еду во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Люди готовят еду во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Юнцы с присущей возрасту детской непосредственностью коротают время во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Юнцы с присущей возрасту детской непосредственностью коротают время во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий в Кабуле занимаются привычными домашними делами.
Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий в Кабуле занимаются привычными домашними делами.
Девочка во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Девочка во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Люди во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане во временном лагере для пострадавших на одной из улиц Кабула.
Беженцы из зоны боевых действий в Афганистане во временном лагере для пострадавших на одной из улиц Кабула.
Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действийна одной из улиц Кабула.
Ребенок во временном лагере для пострадавших в результате боевых действийна одной из улиц Кабула.
Дети во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Дети во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Дети играют в футбол во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.
Дети играют в футбол во временном лагере для пострадавших в результате боевых действий на одной из улиц Кабула.