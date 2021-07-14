https://uz.sputniknews.ru/20210714/allamjonov-prizval-privlech-k-otvetstvennosti-blogera-za-massovuyu-vstrechu-na-skvere-19684597.html

Алламжонов призвал привлечь к ответственности блогера за массовую встречу на сквере

Алламжонов призвал привлечь к ответственности блогера за массовую встречу на сквере

Глава попечительского совета общественного фонда поддержки масс-медиа подчеркнул, что страна не должна терпеть нарушение закона на своей территории, в том... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T20:06+0500

2021-07-14T20:06+0500

2021-07-14T20:06+0500

общество

комил алламжонов

министерство здравоохранения узбекистана

карантин

ташкент

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Накануне поздно вечером российский блогер Субхан Мамедов, известный как Subo, через свой аккаунт в Instagram пригласил пользователей сети на проспект Амира Темура. За участие в тусовке обещал деньги.На встречу явились порядка 200 человек. Массовое собрание привлекло внимание сотрудников ОВД и Нацгвардии, поскольку стало явным нарушением действующих карантинных правил. Правоохранители призвали собравшихся разойтись, а с организатором несанкционированной встречи провели профилактическую беседу. В ГУВД Ташкента также отметили, что во время вечернего инцидента беспорядков не было.Позже по этому поводу высказались политики и общественные деятели. Комил Алламжонов в своем Telegram-канале призвал ГУВД оценить действия блогера с правовой точки зрения: он организовал встречу в нарушение общественного порядка. Речь, по мнению Алламжонова, не только о санитарно-эпидемических ограничениях, но и законодательстве о порядке проведения массовых мероприятий. В Минздраве также прокомментировали эту ситуацию, отметив, что такие случаи могут привести к еще большему распространению коронавирусной инфекции и ухудшению эпидемиологической ситуации. В пресс-службе ведомства отметили, что новые штаммы вируса являются более заразными, отличаются более коротким инкубационным периодом и сильно поражают организм. Также возможно, что человек может и не знать о процессах, происходящих в его организме.

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комил алламжонов, министерство здравоохранения узбекистана, карантин, ташкент