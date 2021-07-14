https://uz.sputniknews.ru/20210714/desyatki-fur-iz-raznyx-stran-zastryali-v-tashkente-iz-za-neoplachennogo-gruza--video-19681070.html

Десятки фур из разных стран застряли в Ташкенте из-за неоплаченного груза — видео

Десятки фур из разных стран застряли в Ташкенте из-за неоплаченного груза — видео

В редакцию Sputnik обратилась логистическая компания из Латвии, которая несколько недель не может получить деньги за груз. Водители живут в грузовиках в... 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T21:35+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В столице Узбекистана несколько десятков дальнобойщиков из Европы и других государств не могут разгрузить свои машины и выехать обратно из-за неоплаченного груза. Некоторые водители уже несколько недель живут в кабинах своих грузовиков, не имея возможности выехать обратно на родину.В частности, с такой проблемой столкнулось Латвийское логистическое предприятие Sia K7 logistic. Компания заключила контракт с "Агро Продукт Импорт-Экспорт" на доставку голландских картофельных семян на 23 машинах. Стороны договорились, что в случае возникновения нештатной ситуации или простоя получатель выплатит неустойку по 200 евро за каждый день.Представитель логистической фирмы Денис Левин подчеркнул, что направлял запрос в Министерство инвестиций и внешней торговли, однако никакого официального ответа получено не было.В свою очередь представитель предприятия “Агро Продукт Импорт-Экспорт” Джасур Тухтамуродов в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан подтвердил, что у компании действительно образовалась задолженность из-за форс-мажорных обстоятельств, однако заказчик обязуется выплатить оговоренные суммы и предлагает водителям не дожидаться выплаты, чтобы не терять время.Позднее компания предоставила официальный письменный ответ по поводу сложившейся ситуации. В частности, узбекская сторона не согласна с начислением простоев в сумме 68 000 евро, так как K7 LOGISTIC SIA не выгружал растаможенные фуры и без основания начислял самовольно суммы за простой. В то же время ООО "AGRO PRODUCTS IMPORT-EXPORT" подтверждает факт наличия суммы задолженности перед K7 LOGISTIC SIA на оказанные услуги, связанные с перевозкой грузов, срок оплаты по которому наступал 02.07.2021г. в размере 75 500 евро. За оказание услуги было оплачена 50200 евро и последняя оплата в размере 5 000 евро была произведена 14 июля 2021 года. В компании заявили, что делают все возможное для решения проблемы и намерены полностью рассчитаться с поставщиком до 31 июля 2021 года.Сами дальнобойщики записали видеообращение к властям Узбекистана с просьбой решить проблему, так как погодные условия в Ташкенте очень тяжелые."Мы живем в своих машинах. В тени +40 градусов, на солнце – +72. А что будет с этим грузом, если семена прорастут – куда это все потом девать, кто за это будет отвечать?" — жалуются водители.Корреспондент Sputnik пообщался с дальнобойщиками и узнал, в каком положении они находятся. Так, водитель из Казахстана Алексей, показывая на матрас рядом с грузовиком на обочине в тени дерева, говорит, что спать приходится на улице, потому что в машине просто невозможно дышать из-за жары.Его коллега из Беларуси Павел добавляет, что аналогичная ситуация у многих дальнобойщиков из России, Казахстана, Литвы и других стран, которые по нескольку недель не могут разгрузиться и уехать обратно."Конечно, все устали. Жара, солярки нет, условий никаких нет. Хочется нормально отдохнуть, в душ сходить. Обещают, что к четвергу, 15 июля, все выплатят, и мы сможем, наконец уехать", — сказал собеседник.Помимо их принципиальной позиции ждать полного расчета, есть еще одна веская причина, по которой они не могут покинуть Узбекистан — нет денег на топливо и документов на груз при его обратном вывозе.На хаотичной стоянке в Ташкенте несколько десятков машин, прибывших в узбекскую столицу в разное время. Некоторые водители находятся тут по трое суток, а кто-то — больше месяца. Редакция Sputnik Узбекистан также направила запрос в Министерство инвестиций и внешней торговли республики с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В ведомстве ответили, что обращение уже принято в работу и находится на рассмотрении для решения данного вопроса.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

транзит, торговля, узбекистан