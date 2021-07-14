https://uz.sputniknews.ru/20210714/stala-li-prozrachney-deyatelnost-deputatov-chto-dumayut-sami-vlasti-19680298.html

Стала ли прозрачней деятельность депутатов? Что думают сами власти

Стала ли прозрачней деятельность депутатов? Что думают сами власти

В парламенте также озвучили, какие шесть ключевых задач были в центре внимания депутатского корпуса в последние полгода. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T17:35+0500

2021-07-14T17:35+0500

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общество

власть

депутаты

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Накануне Законодательная палата Олий Мажлиса впервые провела пресс-конференцию в АИМК, посвященную итогам работы парламента за это полугодие.Несмотря на пандемию, депутаты активно практикуют выезды в свои округа в последнюю неделю каждого месяца для систематического изучения вопросов, волнующих население и избирателей.Чиновники посетили 6 550 квартир и провели 4 721 встречу. Они организовали прямые встречи и диалоги с более чем 98,6 тысячи граждан (из них 9 715 — предприниматели), ознакомились с деятельностью 2 946 социальных объектов. В ходе переговоров избирателями подняты 11 763 вопроса, из которых 4 811 решены на месте, остальные — взяты под контроль.Проекты законов и решений госорганов разного уровня в последние годы обсуждаются на портале regulation.gov.uz. Предложения и замечания граждан, специалистов отраслей учитываются при доработке проектов документов.Кроме того, фракции Олий Мажлиса организовывают парламентские слушания, межфракционные дебаты, а также парламентские часы на различные актуальные темы.В частности, в центре внимания депутатского корпуса находились шесть ключевых вопросов:Законодательная палата состоит из 150 депутатов, на последних выборах 2019-2020 годов места распределились следующим образом: Либерально-демократическая партия Узбекистана (53 места), Демократическая партия "Миллий тикланиш" (36), Народно-демократическая партия (22), Социал-демократическая партия "Адолат" (24) и Экологическая партия (15).

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власть, депутаты, узбекистан