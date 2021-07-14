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Стала ли прозрачней деятельность депутатов? Что думают сами власти
Стала ли прозрачней деятельность депутатов? Что думают сами власти
В парламенте также озвучили, какие шесть ключевых задач были в центре внимания депутатского корпуса в последние полгода. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T17:35+0500
2021-07-14T17:35+0500
2021-07-14T17:48+0500
общество
власть
депутаты
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Накануне Законодательная палата Олий Мажлиса впервые провела пресс-конференцию в АИМК, посвященную итогам работы парламента за это полугодие.Несмотря на пандемию, депутаты активно практикуют выезды в свои округа в последнюю неделю каждого месяца для систематического изучения вопросов, волнующих население и избирателей.Чиновники посетили 6 550 квартир и провели 4 721 встречу. Они организовали прямые встречи и диалоги с более чем 98,6 тысячи граждан (из них 9 715 — предприниматели), ознакомились с деятельностью 2 946 социальных объектов. В ходе переговоров избирателями подняты 11 763 вопроса, из которых 4 811 решены на месте, остальные — взяты под контроль.Проекты законов и решений госорганов разного уровня в последние годы обсуждаются на портале regulation.gov.uz. Предложения и замечания граждан, специалистов отраслей учитываются при доработке проектов документов.Кроме того, фракции Олий Мажлиса организовывают парламентские слушания, межфракционные дебаты, а также парламентские часы на различные актуальные темы.В частности, в центре внимания депутатского корпуса находились шесть ключевых вопросов:Законодательная палата состоит из 150 депутатов, на последних выборах 2019-2020 годов места распределились следующим образом: Либерально-демократическая партия Узбекистана (53 места), Демократическая партия "Миллий тикланиш" (36), Народно-демократическая партия (22), Социал-демократическая партия "Адолат" (24) и Экологическая партия (15).
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власть, депутаты, узбекистан
Стала ли прозрачней деятельность депутатов? Что думают сами власти
17:35 14.07.2021 (обновлено: 17:48 14.07.2021)
В парламенте также озвучили, какие шесть ключевых задач были в центре внимания депутатского корпуса в последние полгода.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Накануне Законодательная палата Олий Мажлиса впервые провела пресс-конференцию в АИМК, посвященную итогам работы парламента за это полугодие.
"Важнейшими задачами Закпалаты в первом полугодии были правовое сопровождение реформ в стране, обеспечение верховенства закона, дальнейшая демократизация судебной системы, повышение эффективности правоохранительной деятельности", — отметил пресс-секретарь Олий Мажлиса Навруз Ризаев.
Несмотря на пандемию, депутаты активно практикуют выезды в свои округа в последнюю неделю каждого месяца для систематического изучения вопросов, волнующих население и избирателей.
Чиновники посетили 6 550 квартир и провели 4 721 встречу. Они организовали прямые встречи и диалоги с более чем 98,6 тысячи граждан (из них 9 715 — предприниматели), ознакомились с деятельностью 2 946 социальных объектов.
В ходе переговоров избирателями подняты 11 763 вопроса, из которых 4 811 решены на месте, остальные — взяты под контроль.
За полгода было принято и направлено на утверждение в Сенат 35 законов. Усилены функции парламентского контроля. Всего было заслушано 11 отчетов о деятельности органов государственного и хозяйственного управления и органов власти на местах, направлено четыре парламентских запроса их руководителям.
Проекты законов и решений госорганов разного уровня в последние годы обсуждаются на портале regulation.gov.uz. Предложения и замечания граждан, специалистов отраслей учитываются при доработке проектов документов.
Кроме того, фракции Олий Мажлиса организовывают парламентские слушания, межфракционные дебаты, а также парламентские часы на различные актуальные темы.
В частности, в центре внимания депутатского корпуса находились шесть ключевых вопросов:
контроль расходов госбюджета;
учета социальной инфраструктуры при строительстве многоквартирных домов;
обеспечения водой регионов;
использование гражданами приусадебных участков и другие.
Законодательная палата состоит из 150 депутатов, на последних выборах 2019-2020 годов места распределились следующим образом: Либерально-демократическая партия Узбекистана (53 места), Демократическая партия "Миллий тикланиш" (36), Народно-демократическая партия (22), Социал-демократическая партия "Адолат" (24) и Экологическая партия (15).