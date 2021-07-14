https://uz.sputniknews.ru/20210714/uzbekistanets-pytalsya-nezakonno-vyvezti-chemodan-deneg-iz-rossii-19669153.html

Узбекистанец пытался незаконно вывезти "чемодан денег" из России

Узбекистанец пытался незаконно вывезти "чемодан денег" из России

За контрабанду наличности в крупном размере возбуждено уголовное дело. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T09:28+0500

2021-07-14T09:28+0500

2021-07-14T09:47+0500

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Гражданин Узбекистана пытался незаконно вывезти на родину из Владивостока самолетом почти 34 тысяч долларов.Об этом рассказали в Дальневосточном таможенное управлении."Тридцать три тысячи шестьсот долларов (более 2,5 миллиона рублей) и 17 тысяч рублей обнаружили владивостокские таможенники у гражданина Узбекистана, вылетающего в Бухару (Узбекистан), в воздушном пункте пропуска "Аэропорт Владивосток (Кневичи)", — говорится в сообщении.Отмечается, что наличные не были задекларированы, как того требует закон.Деньги обнаружили в ручной клади пассажира. По его словам, он не знал, что их необходимо декларировать. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов" УК РФ.В таможенном ведомстве напомнили, что декларировать нужно вывозимые наличные и дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов.

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владивосток, валюта, доллары, узбекистан