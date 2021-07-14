https://uz.sputniknews.ru/20210714/zamestitelem-ministra-finansov-uzbekistana-naznachena-jenschina-19677247.html

Заместителем министра финансов Узбекистана назначена женщина

Заместителем министра финансов Узбекистана назначена женщина

В структуре Министерства финансов — новое лицо: заместителем главы ведомства стала Гулнора Рахимова. О том, кто ранее занимал этот пост, не сообщается. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-14T14:44+0500

2021-07-14T14:44+0500

2021-07-14T15:01+0500

общество

назначение

экономика

министерство финансов узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Минфине новое назначение: замещать главу ведомства теперь будет Гулнора Рахимова. Предыдущим местом ее работы было Казначейство. Там она была замначальника - директором Департамента государственных закупок Министерства финансов Республики Узбекистан. О том, кто ранее занимал пост замминистра и его дальнейшей судьбе, не сообщается.В Минфине представили информацию о новом члене своей команды.Гулноре Рахимовой в этом году 46 лет. Она родилась в Ташкенте, окончила Ташкентский государственный экономический университет, была преподавателем в вузе.В 2019-2020 гг. возглавляла Управление по мониторингу государственных закупок Казначейства Министерства финансов Узбекистана, затем была директором Департамента государственных закупок Казначейства Министерства финансов.

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назначение, экономика, министерство финансов узбекистана