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https://uz.sputniknews.ru/20210714/zamestitelem-ministra-finansov-uzbekistana-naznachena-jenschina-19677247.html
Заместителем министра финансов Узбекистана назначена женщина
Заместителем министра финансов Узбекистана назначена женщина
В структуре Министерства финансов — новое лицо: заместителем главы ведомства стала Гулнора Рахимова. О том, кто ранее занимал этот пост, не сообщается. 14.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-14T14:44+0500
2021-07-14T15:01+0500
общество
назначение
экономика
министерство финансов узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Минфине новое назначение: замещать главу ведомства теперь будет Гулнора Рахимова. Предыдущим местом ее работы было Казначейство. Там она была замначальника - директором Департамента государственных закупок Министерства финансов Республики Узбекистан. О том, кто ранее занимал пост замминистра и его дальнейшей судьбе, не сообщается.В Минфине представили информацию о новом члене своей команды.Гулноре Рахимовой в этом году 46 лет. Она родилась в Ташкенте, окончила Ташкентский государственный экономический университет, была преподавателем в вузе.В 2019-2020 гг. возглавляла Управление по мониторингу государственных закупок Казначейства Министерства финансов Узбекистана, затем была директором Департамента государственных закупок Казначейства Министерства финансов.
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назначение, экономика, министерство финансов узбекистана

Заместителем министра финансов Узбекистана назначена женщина

14:44 14.07.2021 (обновлено: 15:01 14.07.2021)
1057
© Sputnik / Сергей ПятаковЖенщина несет папку с документами
Женщина несет папку с документами - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
В структуре Министерства финансов — новое лицо: заместителем главы ведомства стала Гулнора Рахимова. О том, кто ранее занимал этот пост, не сообщается.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Минфине новое назначение: замещать главу ведомства теперь будет Гулнора Рахимова. Предыдущим местом ее работы было Казначейство. Там она была замначальника - директором Департамента государственных закупок Министерства финансов Республики Узбекистан.
© Пресс-служба министерства финансов УзбекистанаЗаместителем главы Минфина назначена Гулнора Рахимова
Заместителем главы Минфина назначена Гулнора Рахимова - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
Заместителем главы Минфина назначена Гулнора Рахимова
© Пресс-служба министерства финансов Узбекистана
О том, кто ранее занимал пост замминистра и его дальнейшей судьбе, не сообщается.
В Минфине представили информацию о новом члене своей команды.
Гулноре Рахимовой в этом году 46 лет. Она родилась в Ташкенте, окончила Ташкентский государственный экономический университет, была преподавателем в вузе.
В 2019-2020 гг. возглавляла Управление по мониторингу государственных закупок Казначейства Министерства финансов Узбекистана, затем была директором Департамента государственных закупок Казначейства Министерства финансов.
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