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Сергей Лавров вручил дипломы студентам филиала МГИМО в Ташкенте
Сергей Лавров вручил дипломы студентам филиала МГИМО в Ташкенте
В Ташкенте действует первый зарубежный филиал МГИМО, готовящий дипломатических работников. В рамках визита в Ташкент глава МИД России Сергей Лавров принял... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
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В своей вступительной речи глава МИД России подчеркнул, что для него большая честь вручать дипломы первым выпускникам магистратуры филиала МГИМО в Ташкенте.Российский министр добавил, что филиал оснащен по последнему слову техники, а профессиональный преподавательский состав и передовые методики обучения позволяют ему готовить востребованные дипломатические кадры.
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Сергей Лавров вручил дипломы студентам филиала МГИМО в Ташкенте

16:37 15.07.2021 (обновлено: 16:55 15.07.2021)
507
© Sputnik
В Ташкенте действует первый зарубежный филиал МГИМО, готовящий дипломатических работников. В рамках визита в Ташкент глава МИД России Сергей Лавров принял участие в церемонии вручения дипломов вуза.
В своей вступительной речи глава МИД России подчеркнул, что для него большая честь вручать дипломы первым выпускникам магистратуры филиала МГИМО в Ташкенте.
"Сегодня вы получили документ, который стал результатом вашего трудолюбия, дисциплины и целеустремленности. Уверен, что полученные в этих стенах знания пригодятся вам в профессиональной карьере. Прошло всего два года, и мы уже выпускаем первых магистров. Уверен, что это только начало мгимовской истории в Центральной Азии", — подчеркнул Лавров.
Российский министр добавил, что филиал оснащен по последнему слову техники, а профессиональный преподавательский состав и передовые методики обучения позволяют ему готовить востребованные дипломатические кадры.
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