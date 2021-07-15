Сергей Лавров вручил дипломы студентам филиала МГИМО в Ташкенте

"Сегодня вы получили документ, который стал результатом вашего трудолюбия, дисциплины и целеустремленности. Уверен, что полученные в этих стенах знания пригодятся вам в профессиональной карьере. Прошло всего два года, и мы уже выпускаем первых магистров. Уверен, что это только начало мгимовской истории в Центральной Азии", — подчеркнул Лавров.