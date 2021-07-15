https://uz.sputniknews.ru/20210715/v-tashkente-izuchat-regionalnye-protsessy-na-institutsionalnom-urovne-19695519.html

В Ташкенте изучат региональные процессы на институциональном уровне

В Ташкенте изучат региональные процессы на институциональном уровне

Международный институт будет содействовать установлению и укреплению тесного международного сотрудничества особенно между научно-исследовательскими центрами... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-15T15:16+0500

2021-07-15T15:16+0500

2021-07-15T15:48+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

центральная азия

мид узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Ташкенте открылся Международный институт Центральной Азии, инициативу создания которого озвучил Шавкат Мирзиёев. За торжественной церемонией наблюдал и корреспондент Sputnik Узбекистан. Нынешнее событие, подчеркивают дипломаты, не случайно проходит накануне Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности": оно отражает важную тенденцию в развитии международных отношений – возрастание значимости региональных политических и экономических процессов.Институт займется изучением региональных процессов и международных отношений, связанных с Центральной Азией, а также будет содействовать установлению и укреплению тесного международного сотрудничества особенно между научно-исследовательскими центрами государств Центральноазиатского региона.

центральная азия

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центральная азия, мид узбекистана, узбекистан