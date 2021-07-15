https://uz.sputniknews.ru/20210715/v-tashkente-izuchat-regionalnye-protsessy-na-institutsionalnom-urovne-19695519.html
В Ташкенте изучат региональные процессы на институциональном уровне
В Ташкенте изучат региональные процессы на институциональном уровне
Международный институт будет содействовать установлению и укреплению тесного международного сотрудничества особенно между научно-исследовательскими центрами... 15.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-15T15:16+0500
2021-07-15T15:16+0500
2021-07-15T15:48+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
центральная азия
мид узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Ташкенте открылся Международный институт Центральной Азии, инициативу создания которого озвучил Шавкат Мирзиёев. За торжественной церемонией наблюдал и корреспондент Sputnik Узбекистан. Нынешнее событие, подчеркивают дипломаты, не случайно проходит накануне Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности": оно отражает важную тенденцию в развитии международных отношений – возрастание значимости региональных политических и экономических процессов.Институт займется изучением региональных процессов и международных отношений, связанных с Центральной Азией, а также будет содействовать установлению и укреплению тесного международного сотрудничества особенно между научно-исследовательскими центрами государств Центральноазиатского региона.
центральная азия
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центральная азия, мид узбекистана, узбекистан
В Ташкенте изучат региональные процессы на институциональном уровне
15:16 15.07.2021 (обновлено: 15:48 15.07.2021)
Дополняется
Международный институт будет содействовать установлению и укреплению тесного международного сотрудничества особенно между научно-исследовательскими центрами государств Центральноазиатского региона.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
В Ташкенте открылся Международный институт Центральной Азии, инициативу создания которого озвучил Шавкат Мирзиёев. За торжественной церемонией наблюдал и корреспондент Sputnik Узбекистан
.
Нынешнее событие, подчеркивают дипломаты, не случайно проходит накануне Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности": оно отражает важную тенденцию в развитии международных отношений – возрастание значимости региональных политических и экономических процессов.
Институт займется изучением региональных процессов и международных отношений, связанных с Центральной Азией, а также будет содействовать установлению и укреплению тесного международного сотрудничества особенно между научно-исследовательскими центрами государств Центральноазиатского региона.