Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Афганистан готов к компромиссам ради достижения мира — Мирзиёев
13:29 16.07.2021 (обновлено: 13:51 16.07.2021)
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© AP Photo / MUHAMMED MUHEISENВооруженные люди в Афганистане
© AP Photo / MUHAMMED MUHEISEN
Обстановка в регионе остается напряженной. "Талибан"* продолжают наступать на афганские территории. Под угрозой — соседние страны.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что народ Афганистана проявит готовность к компромиссам ради достижения мира и согласия в своей стране.
Об этом глава государства заявил в ходе Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
"Сегодня Афганистан переживает переломный момент в своей новейшей истории. Мы уверены, что мудрый афганский народ проявит готовность к компромиссам ради достижения общенационального согласия", — подчеркнул Мирзиёев.
Президент отметил, что принципиальную важность имеет всесторонняя поддержка международным сообществом политического урегулирования конфликта во имя долгожданного мира на афганской земле.
"Это откроет новые перспективы для интеграции Афганистана в общерегиональные процессы. Одним из ключевых звеньев практической взаимосвязанности Центральной и Южной Азии является Исламская Республика Афганистан", — добавил Мирзиёев.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: представители радикального движения "Талибана"* продолжают захватывать территории на фоне вывода из страны американских войск.
Отмечается, что под контролем талибов находятся до половины афганских уездов из более чем 400.
Эскалация напряженности в регионе вызывает обеспокоенность со стороны соседних стран.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран