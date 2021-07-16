https://uz.sputniknews.ru/20210716/afganistan-gotov-k-kompromissam-radi-dostijeniya-mira--mirziyoev-19708666.html

Афганистан готов к компромиссам ради достижения мира — Мирзиёев

Афганистан готов к компромиссам ради достижения мира — Мирзиёев

Обстановка в регионе остается напряженной. "Талибан"* продолжают наступать на афганские территории. Под угрозой — соседние страны. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T13:29+0500

2021-07-16T13:29+0500

2021-07-16T13:51+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

афганистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что народ Афганистана проявит готовность к компромиссам ради достижения мира и согласия в своей стране.Об этом глава государства заявил в ходе Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".Президент отметил, что принципиальную важность имеет всесторонняя поддержка международным сообществом политического урегулирования конфликта во имя долгожданного мира на афганской земле.Ситуация в Афганистане остается напряженной: представители радикального движения "Талибана"* продолжают захватывать территории на фоне вывода из страны американских войск.Отмечается, что под контролем талибов находятся до половины афганских уездов из более чем 400.Эскалация напряженности в регионе вызывает обеспокоенность со стороны соседних стран. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210716/kto-budet-raznimat-turtsiyu-i-talibov-v-afganistane-esli-oni-sxlestnutsya-za-kabul-19702698.html

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радикальное движение "талибан", афганистан, узбекистан