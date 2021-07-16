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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210716/afganistan-gotov-k-kompromissam-radi-dostijeniya-mira--mirziyoev-19708666.html
Афганистан готов к компромиссам ради достижения мира — Мирзиёев
Афганистан готов к компромиссам ради достижения мира — Мирзиёев
Обстановка в регионе остается напряженной. "Талибан"* продолжают наступать на афганские территории. Под угрозой — соседние страны. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T13:29+0500
2021-07-16T13:51+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что народ Афганистана проявит готовность к компромиссам ради достижения мира и согласия в своей стране.Об этом глава государства заявил в ходе Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".Президент отметил, что принципиальную важность имеет всесторонняя поддержка международным сообществом политического урегулирования конфликта во имя долгожданного мира на афганской земле.Ситуация в Афганистане остается напряженной: представители радикального движения "Талибана"* продолжают захватывать территории на фоне вывода из страны американских войск.Отмечается, что под контролем талибов находятся до половины афганских уездов из более чем 400.Эскалация напряженности в регионе вызывает обеспокоенность со стороны соседних стран. * — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210716/kto-budet-raznimat-turtsiyu-i-talibov-v-afganistane-esli-oni-sxlestnutsya-za-kabul-19702698.html
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радикальное движение "талибан", афганистан, узбекистан

Афганистан готов к компромиссам ради достижения мира — Мирзиёев

13:29 16.07.2021 (обновлено: 13:51 16.07.2021)
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© AP Photo / MUHAMMED MUHEISENВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / MUHAMMED MUHEISEN
Обстановка в регионе остается напряженной. "Талибан"* продолжают наступать на афганские территории. Под угрозой — соседние страны.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что народ Афганистана проявит готовность к компромиссам ради достижения мира и согласия в своей стране.
Об этом глава государства заявил в ходе Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
"Сегодня Афганистан переживает переломный момент в своей новейшей истории. Мы уверены, что мудрый афганский народ проявит готовность к компромиссам ради достижения общенационального согласия", — подчеркнул Мирзиёев.
Президент отметил, что принципиальную важность имеет всесторонняя поддержка международным сообществом политического урегулирования конфликта во имя долгожданного мира на афганской земле.
"Это откроет новые перспективы для интеграции Афганистана в общерегиональные процессы. Одним из ключевых звеньев практической взаимосвязанности Центральной и Южной Азии является Исламская Республика Афганистан", — добавил Мирзиёев.
Ситуация в Афганистане остается напряженной: представители радикального движения "Талибана"* продолжают захватывать территории на фоне вывода из страны американских войск.
Отмечается, что под контролем талибов находятся до половины афганских уездов из более чем 400.
Эскалация напряженности в регионе вызывает обеспокоенность со стороны соседних стран.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Турецкие военные - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Кто будет разнимать Турцию и талибов в Афганистане, если они схлестнутся за Кабул?
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