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Денежные переводы из России в страны СНГ в 2021 году — чем удивил Узбекистан
Денежные переводы из России в страны СНГ в 2021 году — чем удивил Узбекистан
За первые три месяца 2021 года объем переводов иностранных граждан из РФ в государства Содружества в среднем упали более чем на 13%, но есть искючения. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T07:38+0500
2021-07-16T09:01+0500
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денежные переводы
снг
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Несмотря на продолжающуюся пандемию и определенные карантинные ограничения, Узбекистан стал единственной республикой, которая продемонстрировала рост денежных переводов. По итогам первого квартала текущего года узбекистанцы отправили из России около 680 млн долларов, что на 12,4% больше аналогичного периода 2020-го.Все остальные страны СНГ в той или иной степени показали худшую динамику. Но если Армения и Беларусь просели незначительно — всего чуть более чем на 4%, то, к примеру, Кыргызстан потерял сразу 10%, Таджикистан — более чем треть, Молдова сократила переводы в полтора раза, а Туркменистан — практически вдвое.Подробнее об отчете ЦБ России по этому показателю смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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Денежные переводы из России в страны СНГ в 2021 году — чем удивил Узбекистан

07:38 16.07.2021 (обновлено: 09:01 16.07.2021)
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За первые три месяца 2021 года объем переводов иностранных граждан из РФ в государства Содружества в среднем упали более чем на 13%, но есть искючения.
Денежные переводы из России в страны СНГ в 2021 году - чем удивил Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Денежные переводы из России в страны СНГ в 2021 году - чем удивил Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Несмотря на продолжающуюся пандемию и определенные карантинные ограничения, Узбекистан стал единственной республикой, которая продемонстрировала рост денежных переводов. По итогам первого квартала текущего года узбекистанцы отправили из России около 680 млн долларов, что на 12,4% больше аналогичного периода 2020-го.
Все остальные страны СНГ в той или иной степени показали худшую динамику. Но если Армения и Беларусь просели незначительно — всего чуть более чем на 4%, то, к примеру, Кыргызстан потерял сразу 10%, Таджикистан — более чем треть, Молдова сократила переводы в полтора раза, а Туркменистан — практически вдвое.
Подробнее об отчете ЦБ России по этому показателю смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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