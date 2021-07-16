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Денежные переводы из России в страны СНГ в 2021 году — чем удивил Узбекистан

Денежные переводы из России в страны СНГ в 2021 году — чем удивил Узбекистан

За первые три месяца 2021 года объем переводов иностранных граждан из РФ в государства Содружества в среднем упали более чем на 13%, но есть искючения. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T07:38+0500

2021-07-16T07:38+0500

2021-07-16T09:01+0500

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Несмотря на продолжающуюся пандемию и определенные карантинные ограничения, Узбекистан стал единственной республикой, которая продемонстрировала рост денежных переводов. По итогам первого квартала текущего года узбекистанцы отправили из России около 680 млн долларов, что на 12,4% больше аналогичного периода 2020-го.Все остальные страны СНГ в той или иной степени показали худшую динамику. Но если Армения и Беларусь просели незначительно — всего чуть более чем на 4%, то, к примеру, Кыргызстан потерял сразу 10%, Таджикистан — более чем треть, Молдова сократила переводы в полтора раза, а Туркменистан — практически вдвое.Подробнее об отчете ЦБ России по этому показателю смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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инфографика, цб рф, денежные переводы, снг, мигранты, узбекистан