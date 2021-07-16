https://uz.sputniknews.ru/20210716/desyatki-pogibshix-i-tysyacha-propavshix-bez-vesti-germaniya-tonet--video-19706192.html

Десятки погибших и тысяча пропавших без вести: Германия тонет — видео

Десятки погибших и тысяча пропавших без вести: Германия тонет — видео

Обильные дожди вызваны циклоном "Бернд", который установился на западе Европы. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T12:08+0500

2021-07-16T12:08+0500

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в мире

стихия

наводнение

германия

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. На западе Германии из-за проливных дождей началось крупнейшее за последние годы наводнение.Потоки воды смывают все на своем пути. Очевидцы рассказывают, что в регионе сейчас "царит хаос". Стихия не только разрушила дома и инфраструктуру. Около 200 тысяч домохозяйств в Западной Германии остались без электричества.Люди пытались спастись от стихии на крыше домов. Есть пострадавшие. По данным полиции, погибли по меньшей мере 58 человек. Большинство из них — из земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.Без вести пропало около 1,3 тысячи человек, заявили власти округа Арвайлер. Людей продолжают искать. К спасательным операциям (их одновременно проводится более тысячи) подключились военные. Власти отметили, что пока "из-за сложной ситуации с разрушениями" оценить ущерб и обстановку невозможно.

германия

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стихия, наводнение, германия