https://uz.sputniknews.ru/20210716/gde-i-kogda-proydet-tretiy-sammit-liderov-stran-tsentralnoy-azii-19710106.html
Где и когда пройдет третий саммит лидеров стран Центральной Азии
Где и когда пройдет третий саммит лидеров стран Центральной Азии
С инициативой проведения консультативных встреч глав государств ЦА выступил Шавкат Мирзиёев в 2017 году на 72-й сессии Генассамблеи ООН. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T14:03+0500
2021-07-16T14:03+0500
2021-07-16T16:43+0500
центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности
саммит
центральная азия
туркменистан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии запланирована на начало августа. Пройдет она, как ожидается, в Туркменистане. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".По его мнению, в регионе удалось создать эффективную площадку для регулярного диалога и совместного определения "новых точек" и драйверов роста.Главным достижением внешней политики Узбекистана Мирзиёев назвал кардинальные изменения в развитии добрососедских отношений в Центральной Азии – с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.Третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии должна была состояться еще в августе 2020-го. Местом проведения саммита был выбран Бишкек.Однако из-за пандемии мероприятие сначала перенесли на осень, а затем и вовсе на следующий год.С инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии выступил Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017-го на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Первый саммит прошел весной 2018 года в столице Казахстана, второй — осенью 2019-го в Ташкенте.
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саммит, центральная азия, туркменистан, шавкат мирзиёев, узбекистан
Где и когда пройдет третий саммит лидеров стран Центральной Азии
14:03 16.07.2021 (обновлено: 16:43 16.07.2021)
С инициативой проведения консультативных встреч глав государств ЦА выступил Шавкат Мирзиёев в 2017 году на 72-й сессии Генассамблеи ООН.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии запланирована на начало августа. Пройдет она, как ожидается, в Туркменистане.
Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
"Планируем провести очередную консультативную встречу глав государств Центральной Азии в начале августа в Туркменистане", — сказал глава государства.
По его мнению, в регионе удалось создать эффективную площадку для регулярного диалога и совместного определения "новых точек" и драйверов роста.
Главным достижением внешней политики Узбекистана Мирзиёев назвал кардинальные изменения в развитии добрососедских отношений в Центральной Азии – с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.
"Общими усилиями нам удалось сформировать в нашем регионе абсолютно новую атмосферу доверия и взаимной поддержки", — добавил узбекский лидер.
Третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии должна была состояться еще в августе 2020-го. Местом проведения саммита был выбран Бишкек.
Однако из-за пандемии мероприятие сначала перенесли на осень, а затем и вовсе на следующий год.
С инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии выступил Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017-го на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Первый саммит прошел весной 2018 года в столице Казахстана, второй — осенью 2019-го в Ташкенте.