https://uz.sputniknews.ru/20210716/gde-i-kogda-proydet-tretiy-sammit-liderov-stran-tsentralnoy-azii-19710106.html

Где и когда пройдет третий саммит лидеров стран Центральной Азии

Где и когда пройдет третий саммит лидеров стран Центральной Азии

С инициативой проведения консультативных встреч глав государств ЦА выступил Шавкат Мирзиёев в 2017 году на 72-й сессии Генассамблеи ООН. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-16T14:03+0500

2021-07-16T14:03+0500

2021-07-16T16:43+0500

центральная и южная азия: региональная взаимосвязанность. вызовы и возможности

саммит

центральная азия

туркменистан

шавкат мирзиёев

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/10/19706358_744:257:2764:1393_1920x0_80_0_0_8ff9d70531e9dc8c1020633d9a49cfdc.jpg

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Консультативная встреча глав государств Центральной Азии запланирована на начало августа. Пройдет она, как ожидается, в Туркменистане. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".По его мнению, в регионе удалось создать эффективную площадку для регулярного диалога и совместного определения "новых точек" и драйверов роста.Главным достижением внешней политики Узбекистана Мирзиёев назвал кардинальные изменения в развитии добрососедских отношений в Центральной Азии – с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.Третья консультативная встреча глав государств Центральной Азии должна была состояться еще в августе 2020-го. Местом проведения саммита был выбран Бишкек.Однако из-за пандемии мероприятие сначала перенесли на осень, а затем и вовсе на следующий год.С инициативой проведения консультативных встреч глав государств Центральной Азии выступил Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017-го на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Первый саммит прошел весной 2018 года в столице Казахстана, второй — осенью 2019-го в Ташкенте.

центральная азия

туркменистан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

саммит, центральная азия, туркменистан, шавкат мирзиёев, узбекистан