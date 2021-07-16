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На озере Туз погибли сотни фламинго: власти Турции устанавливают причины катастрофы
На озере Туз погибли сотни фламинго: власти Турции устанавливают причины катастрофы
Как сообщил фотограф Фахри Тунч, большинство птиц погибло из-за засухи и чрезмерного использования воды для орошения земель. Местные жители перекрывают каналы... 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T18:08+0500
2021-07-16T18:08+0500
в мире
птицы
гибель
турция
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Турции пересохшая часть озера Туз покрыта трупами взрослых особей и птенцов фламинго, прилетевших на водоем в марте, передает Daily Sabah.По утверждению орнитологов, в период гнездования на данном озере ежегодно появлялись на свет от пяти до десяти тысяч детенышей фламинго.Согласно информации фотографа-натуралиста Мехмета Эмина Озтюрка, раньше водохранилище было "раем для фламинго, но теперь превратилось в кошмар"."Это было заболоченное место, где в прошлом году наблюдались сотни фламинго. Теперь здесь нет ни воды, ни живых птиц. Вода отступила на расстояние около 10 км", - пояснил фотограф.Как сообщил другой фотограф Фахри Тунч, большинство птиц погибло из-за засухи и чрезмерного использования воды для орошения земель. Местные жители перекрывают каналы, питающие озеро, для отвода воды на свои поля, что и привело к ускоренной гибели птиц, уточнил спикер.Власти Турции объявили о начале расследования по данному катастрофическому инциденту. В настоящее время эксперты изучают и устанавливают причины, влияющие на жизненный цикл фламинго, и возможные меры по предотвращению смертей".
https://uz.sputniknews.ru/20190423/Oni-vernulis-flamingo-snova-gnezdyatsya-v-Karakalpakstane-video-11328884.html
https://uz.sputniknews.ru/20201117/Chudo-prirody-ozero-v-Kazakhstane-zapolonili-15-tys-rozovykh-flamingo--video-15423278.html
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птицы, гибель, турция

На озере Туз погибли сотни фламинго: власти Турции устанавливают причины катастрофы

18:08 16.07.2021
491
© dailysabahПогибшие фламинго на озере Тузкан в Турции
Погибшие фламинго на озере Тузкан в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2021
© dailysabah
Как сообщил фотограф Фахри Тунч, большинство птиц погибло из-за засухи и чрезмерного использования воды для орошения земель. Местные жители перекрывают каналы, питающие озеро, для отвода воды на свои поля, что и привело к ускоренной гибели птиц,.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Турции пересохшая часть озера Туз покрыта трупами взрослых особей и птенцов фламинго, прилетевших на водоем в марте, передает Daily Sabah.
По утверждению орнитологов, в период гнездования на данном озере ежегодно появлялись на свет от пяти до десяти тысяч детенышей фламинго.
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Согласно информации фотографа-натуралиста Мехмета Эмина Озтюрка, раньше водохранилище было "раем для фламинго, но теперь превратилось в кошмар".
"Это было заболоченное место, где в прошлом году наблюдались сотни фламинго. Теперь здесь нет ни воды, ни живых птиц. Вода отступила на расстояние около 10 км", - пояснил фотограф.
Как сообщил другой фотограф Фахри Тунч, большинство птиц погибло из-за засухи и чрезмерного использования воды для орошения земель. Местные жители перекрывают каналы, питающие озеро, для отвода воды на свои поля, что и привело к ускоренной гибели птиц, уточнил спикер.
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Власти Турции объявили о начале расследования по данному катастрофическому инциденту. В настоящее время эксперты изучают и устанавливают причины, влияющие на жизненный цикл фламинго, и возможные меры по предотвращению смертей".
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