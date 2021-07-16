https://uz.sputniknews.ru/20210716/strashnaya-avariya-na-polnom-xodu-na-trasse-stolknulis-neskolko-avtomobiley-19710334.html
Страшная авария на полном ходу: на трассе столкнулись несколько автомобилей
Страшная авария на полном ходу: на трассе столкнулись несколько автомобилей
Трагедии чудом удалось избежать: в автомобильном месиве люди не пострадали. 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T13:47+0500
2021-07-16T13:47+0500
2021-07-16T13:53+0500
происшествия
дтп
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Страшная авария произошла накануне в Сырдарьинской области: на скоростной трассе столкнулись сразу несколько машин, в том числе многотонный грузовик. Трагедии чудом удалось избежать: в автомобильном месиве люди не пострадали. Об происшествии сообщили в пресс-службе ГУБДД.Сотрудники районного ОВД восстановили картину произошедшего. По данным ведомства, авария произошла примерно в 13.00 на 34-м км трассы М-34, проходящей по территории Сырдарьинского района области.Грузовой автомобиль ISUZU столкнулся с автомобилем марки Damas, который, находясь в движении на трассе, дал задний ход. От внезапного удара "Дамас" вылетел на встречную полосу и перевернулся, от этого водитель автомобиля марки Nexia потерял управление и врезался в металлический бордюр на обочине дороги.Сотрудники патрульной службы устанавливают причину произошедшего.
сырдарьинская область
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дтп, сырдарьинская область
Страшная авария на полном ходу: на трассе столкнулись несколько автомобилей
13:47 16.07.2021 (обновлено: 13:53 16.07.2021)
Трагедии чудом удалось избежать: в автомобильном месиве люди не пострадали.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Страшная авария произошла накануне в Сырдарьинской области: на скоростной трассе столкнулись сразу несколько машин, в том числе многотонный грузовик. Трагедии чудом удалось избежать: в автомобильном месиве люди не пострадали. Об происшествии сообщили
в пресс-службе ГУБДД.
Сотрудники районного ОВД восстановили картину произошедшего. По данным ведомства, авария произошла примерно в 13.00 на 34-м км трассы М-34, проходящей по территории Сырдарьинского района области.
Грузовой автомобиль ISUZU столкнулся с автомобилем марки Damas, который, находясь в движении на трассе, дал задний ход. От внезапного удара "Дамас" вылетел на встречную полосу и перевернулся, от этого водитель автомобиля марки Nexia потерял управление и врезался в металлический бордюр на обочине дороги.
Сотрудники патрульной службы устанавливают причину произошедшего.