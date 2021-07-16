https://uz.sputniknews.ru/20210716/v-tashkente-otkrylos-avstriyskoe-konsulstvo-19703532.html
В Ташкенте открылось австрийское консульство
В Ташкенте открылось австрийское консульство
Почетным консулом Австрии в Узбекистане стал Ибрагим Мухамеджанов – управляющий партнер адвокатской фирмы "Мухамеджанов и партнеры". 16.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-16T09:21+0500
2021-07-16T09:21+0500
2021-07-16T11:36+0500
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австрия
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В столице состоялась церемония официального открытия почетного консульства Австрии в Узбекистане. Об этом сообщает информационное агентство "Дунё".На торжественном событии присутствовали посол Австрии в Узбекистане с резиденцией в Вене Алоис Краут, представители МИД республики, главы дипломатических миссий стран-членов ЕС, а также руководители австрийских компаний.Почетным консулом Австрии в Узбекистане стал Ибрагим Мухамеджанов – управляющий партнер адвокатской фирмы "Мухамеджанов и партнеры". По его словам, открытие нового иностранного ведомства поможет укрепить отношения между двумя государствами, в том числе интеллектуальные связи в сфере туризма.Отмечается, что институт почетного консульства внесет вклад в развитие и укрепление двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20201001/Posol-Uzbekistana-vruchil-veritelnye-gramoty-glave-Avstrii-15094814.html
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консульство, австрия, ташкент
В Ташкенте открылось австрийское консульство
09:21 16.07.2021 (обновлено: 11:36 16.07.2021)
Почетным консулом Австрии в Узбекистане стал Ибрагим Мухамеджанов – управляющий партнер адвокатской фирмы "Мухамеджанов и партнеры".
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
В столице состоялась церемония официального открытия почетного консульства Австрии в Узбекистане. Об этом сообщает
информационное агентство "Дунё".
На торжественном событии присутствовали посол Австрии в Узбекистане с резиденцией в Вене Алоис Краут, представители МИД республики, главы дипломатических миссий стран-членов ЕС, а также руководители австрийских компаний.
Почетным консулом Австрии в Узбекистане стал Ибрагим Мухамеджанов – управляющий партнер адвокатской фирмы "Мухамеджанов и партнеры". По его словам, открытие нового иностранного ведомства поможет укрепить отношения между двумя государствами, в том числе интеллектуальные связи в сфере туризма.
Отмечается, что институт почетного консульства внесет вклад в развитие и укрепление двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.