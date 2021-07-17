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Михаил Боярский пошел на поправку после заболевания коронавирусом
Михаил Боярский пошел на поправку после заболевания коронавирусом
О состоянии здоровья народного артиста РСФСР рассказала его супруга актриса Лариса Луппиан. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T19:38+0500
2021-07-17T19:38+0500
россия
михаил боярский
коронавирус covid-19
народный артист ссср
госпитализация
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан рассказала о состоянии здоровья мужа, заразившегося на днях коронавирусом, передает РИА Новости.По ее словам, актер идет на поправку. Он ожидает отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, после получения которого его смогут выписать из больницы. Отмечается, что заболевание у Боярского протекает в легкой форме, так как ранее он получил прививку против коронавирусной инфекции. В будущем народный артист планирует ревакцинироваться.Артиста госпитализировали в Боткинскую больницу 14 июля. Однако сам Боярский и его представитель опровергали данную информацию в СМИ, заявив, что он находится дома и чувствует себя хорошо.
https://uz.sputniknews.ru/20200723/Ne-vykhodite-nikuda-Munisa-Rizaeva-i-ee-roditeli-zaboleli-koronavirusom-14606461.html
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михаил боярский, коронавирус covid-19, народный артист ссср, госпитализация

Михаил Боярский пошел на поправку после заболевания коронавирусом

19:38 17.07.2021
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© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Михаил Боярский
Актер Михаил Боярский - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Перейти в фотобанк
О состоянии здоровья народного артиста РСФСР рассказала его супруга актриса Лариса Луппиан.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан рассказала о состоянии здоровья мужа, заразившегося на днях коронавирусом, передает РИА Новости.
По ее словам, актер идет на поправку. Он ожидает отрицательный результат ПЦР-теста на COVID, после получения которого его смогут выписать из больницы.
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Отмечается, что заболевание у Боярского протекает в легкой форме, так как ранее он получил прививку против коронавирусной инфекции. В будущем народный артист планирует ревакцинироваться.
Артиста госпитализировали в Боткинскую больницу 14 июля. Однако сам Боярский и его представитель опровергали данную информацию в СМИ, заявив, что он находится дома и чувствует себя хорошо.
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