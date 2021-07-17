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Роботы-псы "взорвали" Интернет зажигательным танцем — вирусное видео
Роботы-псы "взорвали" Интернет зажигательным танцем — вирусное видео
Во время танцевальных движений прозвучала песня популярной южнокорейской кей-группы BTS. 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T18:30+0500
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Танец механических псов в очередной раз шокировал интернет-пользователей и вызвал волну восторгов. Людей со всего мира удивила необычайная пластичность и синхронность танцевальных движений, словно каждый из роботов чувствовал ритм и слышал музыку. Однако производители чудо-техники пояснили, что так псы двигаются за счет программирования.Во время танца прозвучала песня популярной южнокорейской кей-группы BTS.Смотрите в нашем видео, как семь роботов Boston Dynamics сначала словно "собираются" в единую конструкцию, а затем каждый из них начинает совершать невероятные "па" в такт ритмичной мелодии.
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видео, мультимедиа

Роботы-псы "взорвали" Интернет зажигательным танцем — вирусное видео

18:30 17.07.2021
31
© Boston Dynamics
Во время танцевальных движений прозвучала песня популярной южнокорейской кей-группы BTS.
Танец механических псов в очередной раз шокировал интернет-пользователей и вызвал волну восторгов. Людей со всего мира удивила необычайная пластичность и синхронность танцевальных движений, словно каждый из роботов чувствовал ритм и слышал музыку.
Однако производители чудо-техники пояснили, что так псы двигаются за счет программирования.
Во время танца прозвучала песня популярной южнокорейской кей-группы BTS.
Смотрите в нашем видео, как семь роботов Boston Dynamics сначала словно "собираются" в единую конструкцию, а затем каждый из них начинает совершать невероятные "па" в такт ритмичной мелодии.
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