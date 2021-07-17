https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-uzbekistane-vvoditsya-obyazatelnaya-vaktsinatsiya--kogo-i-kogda-doljny-privit-19723759.html

В Узбекистане вводится обязательная вакцинация — кого и когда должны привить

В Узбекистане вводится обязательная вакцинация — кого и когда должны привить

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Республиканская специальная комиссия приняла решение объявить обязательную вакцинацию для отдельных... 17.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-17T23:32+0500

2021-07-17T23:32+0500

2021-07-17T23:42+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

минздрав узбекистана

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1e/18983098_0:128:3184:1919_1920x0_80_0_0_03deb9c4313ebe380d6a6ed3f9cb8def.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане вводится обязательная вакцинация. Соответствующее решение приняла спецкомиссия республики. Инъекция от коронавируса также внесена в календарь прививок, сообщает пресс-служба Минздрава.Такие меры приняты по рекомендации ВОЗ и в связи с распространением инфекции в республике. Согласно принятому решению до 1 сентября отдельным категориям граждан старше 18 лет должны быть сделаны прививки первым компонентом, до 1 октября — вторым, до 1 ноября - третьим.В группу тех, кому обязательно необходимо привиться, входят:Исключением могут служить только медицинские противопоказания к компонентам вакцин.По данным на 16 июля, в Узбекистане вакцинировались свыше 5,5 миллиона граждан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане, минздрав узбекистана, узбекистан