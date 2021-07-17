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В Узбекистане вводится обязательная вакцинация — кого и когда должны привить
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210717/v-uzbekistane-vvoditsya-obyazatelnaya-vaktsinatsiya--kogo-i-kogda-doljny-privit-19723759.html
В Узбекистане вводится обязательная вакцинация — кого и когда должны привить
В Узбекистане вводится обязательная вакцинация — кого и когда должны привить
Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Республиканская специальная комиссия приняла решение объявить обязательную вакцинацию для отдельных... 17.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-17T23:32+0500
2021-07-17T23:42+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
минздрав узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане вводится обязательная вакцинация. Соответствующее решение приняла спецкомиссия республики. Инъекция от коронавируса также внесена в календарь прививок, сообщает пресс-служба Минздрава.Такие меры приняты по рекомендации ВОЗ и в связи с распространением инфекции в республике. Согласно принятому решению до 1 сентября отдельным категориям граждан старше 18 лет должны быть сделаны прививки первым компонентом, до 1 октября — вторым, до 1 ноября - третьим.В группу тех, кому обязательно необходимо привиться, входят:Исключением могут служить только медицинские противопоказания к компонентам вакцин.По данным на 16 июля, в Узбекистане вакцинировались свыше 5,5 миллиона граждан.
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, минздрав узбекистана, узбекистан

В Узбекистане вводится обязательная вакцинация — кого и когда должны привить

23:32 17.07.2021 (обновлено: 23:42 17.07.2021)
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© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк Ветеринар держит в руках шприц с препаратом "Карнивак-Ков" от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве
 Ветеринар держит в руках шприц с препаратом Карнивак-Ков от COVID-19 в ветеринарной клинике в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Республиканская специальная комиссия приняла решение объявить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, чья работа связана с услугами населению.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане вводится обязательная вакцинация. Соответствующее решение приняла спецкомиссия республики. Инъекция от коронавируса также внесена в календарь прививок, сообщает пресс-служба Минздрава.
Такие меры приняты по рекомендации ВОЗ и в связи с распространением инфекции в республике.
"Принимая во внимание изложенное, было принято решение Главным государственным санитарным врачом Республики Узбекистан, начальником Службы санитарно-эпидемиологического мира и здравоохранения Баходиром Юсупалиевым "О дальнейшем усилении мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди населения". Узбекистана ". Также в соответствии с эпидемиологическими указаниями Санитарных правил и норм "Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний" № 0239-07, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Узбекистан 15 марта 2015 года, график прививок от коронавирусной инфекции. был добавлен новый пункт", — говорится в сообщении.
Согласно принятому решению до 1 сентября отдельным категориям граждан старше 18 лет должны быть сделаны прививки первым компонентом, до 1 октября — вторым, до 1 ноября - третьим.
В группу тех, кому обязательно необходимо привиться, входят:
сотрудники всех видов сервисных объектов (центров обслуживания населения, почтовых отделений, банков, лизинговых компаний, нотариусов, страховых компаний, салонов красоты, парикмахерских и др.);
работники всех видов торговых объектов (продукты питания, хозтовары, магазины одежды, аптеки и др.);
работники спортивных школ и спортивных объектов;
работники культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха;
сотрудники гостиниц, домашних гостиниц, общежитий, гостиниц, общежитий и кемпингов;
сотрудники государственных и негосударственных организаций, занимающихся пассажирскими перевозками;
сотрудники государственных и негосударственных образовательных учреждений;
военнослужащие;
работники предприятий общественного питания, в частности точек быстрого питания, расположенных в общественных местах, чайных, свадебных, кафе и ресторанов, в том числе занимающихся доставкой продуктов;
работники всех видов государственных и негосударственных медицинских и медико-социальных учреждений;
сотрудники коммунальных служб;
работники средств связи и телекоммуникаций;
сотрудники органов государственной власти и управления;
сотрудники правоохранительных органов.
Исключением могут служить только медицинские противопоказания к компонентам вакцин.
По данным на 16 июля, в Узбекистане вакцинировались свыше 5,5 миллиона граждан.
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