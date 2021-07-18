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Бельгия планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере экономических исследований и реформ
Бельгия планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере экономических исследований и реформ
Глава Совета европейского соседства Самуэль Довери Вестербье предложил рассмотреть возможность участия узбекистанцев в учебных программах и стипендиях... 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T17:06+0500
2021-07-18T17:06+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Бельгия предварительно договорилась с Узбекистаном о тесном сотрудничестве в сфере экономических исследований и реформ. Об этом стало известно в ходе встречи управляющего директора Совета европейского соседства (European Neighbourhood Council – ENC. Бельгия) Самуэля Довери Вестербье с руководством Агентства "Узавиация" и директором Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обидом Хакимовым, сообщает пресс-служба наманганского аэропорта.В рамках переговоров бельгийская сторона обсудила вопросы налаживания сотрудничества с властями республики в сфере проведения совместных исследований, в частности, по использованию Узбекистаном предоставленного Евросоюзом статуса страны-бенефициара Всеобщей системы преференций в торговле с ЕС (GSP +).Вестербье отметил важность проводимых в стране реформ в сфере государственного управления, внешней политики, международных отношений. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность участия узбекистанцев в учебных программах и стипендиях, выделяемых в рамках спецпрограммы ЕС для обучения госслужащих и бизнесменов.
https://uz.sputniknews.ru/20210303/Kakie-tovary-postavlyali-drug-drugu-Uzbekistan-i-Belgiya--statistika-16119230.html
https://uz.sputniknews.ru/20181213/Belgiya-mozhet-postroit-v-Uzbekistane-pervyy-v-TsA-tsentr-protonnoy-terapii-10247074.html
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грант, научные исследования, бельгия, узбекистан

Бельгия планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере экономических исследований и реформ

17:06 18.07.2021
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© Международный аэропорт НаманганаБельгия планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере экономических исследований и реформ
Бельгия планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере экономических исследований и реформ - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.07.2021
© Международный аэропорт Намангана
Глава Совета европейского соседства Самуэль Довери Вестербье предложил рассмотреть возможность участия узбекистанцев в учебных программах и стипендиях, выделяемых в рамках спецпрограммы ЕС для обучения госслужащих и бизнесменов.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Бельгия предварительно договорилась с Узбекистаном о тесном сотрудничестве в сфере экономических исследований и реформ. Об этом стало известно в ходе встречи управляющего директора Совета европейского соседства (European Neighbourhood Council – ENC. Бельгия) Самуэля Довери Вестербье с руководством Агентства "Узавиация" и директором Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обидом Хакимовым, сообщает пресс-служба наманганского аэропорта.
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В рамках переговоров бельгийская сторона обсудила вопросы налаживания сотрудничества с властями республики в сфере проведения совместных исследований, в частности, по использованию Узбекистаном предоставленного Евросоюзом статуса страны-бенефициара Всеобщей системы преференций в торговле с ЕС (GSP +).
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Вестербье отметил важность проводимых в стране реформ в сфере государственного управления, внешней политики, международных отношений. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность участия узбекистанцев в учебных программах и стипендиях, выделяемых в рамках спецпрограммы ЕС для обучения госслужащих и бизнесменов.
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