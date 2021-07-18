https://uz.sputniknews.ru/20210718/belgiya-planiruet-sotrudnichat-s-uzbekistanom--v-sfere-ekonomicheskix-issledovaniy-i-reform-19729634.html

Бельгия планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере экономических исследований и реформ

Бельгия планирует сотрудничать с Узбекистаном в сфере экономических исследований и реформ

Глава Совета европейского соседства Самуэль Довери Вестербье предложил рассмотреть возможность участия узбекистанцев в учебных программах и стипендиях... 18.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-18T17:06+0500

2021-07-18T17:06+0500

2021-07-18T17:06+0500

политика

грант

научные исследования

бельгия

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/12/19729604_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_da1e0fbc57e277f6f010935ecb6b046d.jpg

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Бельгия предварительно договорилась с Узбекистаном о тесном сотрудничестве в сфере экономических исследований и реформ. Об этом стало известно в ходе встречи управляющего директора Совета европейского соседства (European Neighbourhood Council – ENC. Бельгия) Самуэля Довери Вестербье с руководством Агентства "Узавиация" и директором Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Обидом Хакимовым, сообщает пресс-служба наманганского аэропорта.В рамках переговоров бельгийская сторона обсудила вопросы налаживания сотрудничества с властями республики в сфере проведения совместных исследований, в частности, по использованию Узбекистаном предоставленного Евросоюзом статуса страны-бенефициара Всеобщей системы преференций в торговле с ЕС (GSP +).Вестербье отметил важность проводимых в стране реформ в сфере государственного управления, внешней политики, международных отношений. В связи с этим он предложил рассмотреть возможность участия узбекистанцев в учебных программах и стипендиях, выделяемых в рамках спецпрограммы ЕС для обучения госслужащих и бизнесменов.

https://uz.sputniknews.ru/20210303/Kakie-tovary-postavlyali-drug-drugu-Uzbekistan-i-Belgiya--statistika-16119230.html

https://uz.sputniknews.ru/20181213/Belgiya-mozhet-postroit-v-Uzbekistane-pervyy-v-TsA-tsentr-protonnoy-terapii-10247074.html

бельгия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грант, научные исследования, бельгия, узбекистан