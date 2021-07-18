https://uz.sputniknews.ru/20210718/korovy-v-tashkentskoy-kvartire-feyk-ili-pravda---otvet-xokimiyata--19728825.html
Коровы в ташкентской квартире: фейк или правда — ответ хокимията
Коровы в ташкентской квартире: фейк или правда — ответ хокимията
Фотография с изображением коров, которых якобы содержат в квартире одного из многоэтажных домов Учтепинского района столицы, получила широкое распространение в... 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T14:39+0500
2021-07-18T14:39+0500
2021-07-18T14:40+0500
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общество
фейки
корова
квартира
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В социальных сетях распространилась фотография с изображением коров, которых якобы содержат в квартире одного из многоэтажных домов Учтепинского района столицы. Инцидент прокомментировали в хокимияте."Новость далека от правды, на самом деле инцидент произошел 8 августа 2012 года в одном из сел Чунского района Иркутской области России", – пояснили в районной администрации.По предположению ведомства, кто-то из пользователей воспользовался ранее опубликованным в российских СМИ фотоснимком и создал фейк для получения некой выгоды. В хокимияте также напомнили, что законодательством Узбекистана за распространение ложной и вводящей в заблуждение информации предусмотрено наказание.
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хокимият, фейки, корова, квартира, ташкент
Коровы в ташкентской квартире: фейк или правда — ответ хокимията
14:39 18.07.2021 (обновлено: 14:40 18.07.2021)
Фотография с изображением коров, которых якобы содержат в квартире одного из многоэтажных домов Учтепинского района столицы, получила широкое распространение в социальных сетях.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
В социальных сетях распространилась фотография с изображением коров, которых якобы содержат в квартире одного из многоэтажных домов Учтепинского района столицы. Инцидент прокомментировали
в хокимияте.
"Новость далека от правды, на самом деле инцидент произошел 8 августа 2012 года в одном из сел Чунского района Иркутской области России", – пояснили в районной администрации.
По предположению ведомства, кто-то из пользователей воспользовался ранее опубликованным в российских СМИ фотоснимком и создал фейк для получения некой выгоды.
В хокимияте также напомнили, что законодательством Узбекистана за распространение ложной и вводящей в заблуждение информации предусмотрено наказание.