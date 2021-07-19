Энергетическая хартия поддержала реформы Узбекистана по наращиванию энергоэффективности

С 2007-го при Энергетической хартии создана целевая группа по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной и Южной Азии, заседания которой проходят 1-2 раза в год.

В ноябре 2020-го состоялось 16-е заседание данной целевой группы, в ходе которого принимающей стороной и соорганизатором выступило Министерство энергетики Узбекистана.

Форум собрал участников, представляющих национальные энергетические агентства и министерства, а также компании, занимающиеся производством и распределением электроэнергии из пяти государств ЦА, Афганистана, Монголии и энергетического совета СНГ.