Энергетическая хартия поддержала реформы Узбекистана по наращиванию энергоэффективности

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Генеральный секретарь Международной энергетической хартии Урбан Руснак в беседе с главой Минэнерго Алишером Султановым отметил стремительный темп Узбекистана в процессе реформирования энергетического сектора. По его словам, "страна изучает и адаптирует лучший международный опыт, вовремя выполняя поставленные в принятых документах сроки и обязательства по обновлению энергетического оборудования, дальнейшему развитию генерации, наращиванию энергоэффективности".В ходе встречи Урбан Руснак озвучил рекомендации хартии по энергоэффективности, которые помогут подготовить Министерству энергетики отчетные документы по состоянию и перспективам мер, внедряемых в стране.Энергетическая хартия с самого начала поддерживала процесс реформирования энергетического сектора Узбекистана. Представители структуры готовы делиться практическим опытом в разработке соответствующих нормативно-правовых документов, содействовать в привлечении необходимых экспертов и специалистов.
Урбан Руснак озвучил рекомендации хартии по энергоэффективности, которые помогут подготовить Министерству энергетики отчетные документы по состоянию и перспективам мер, внедряемых в стране.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Генеральный секретарь Международной энергетической хартии Урбан Руснак в беседе с главой Минэнерго Алишером Султановым отметил стремительный темп Узбекистана в процессе реформирования энергетического сектора. По его словам, "страна изучает и адаптирует лучший международный опыт, вовремя выполняя поставленные в принятых документах сроки и обязательства по обновлению энергетического оборудования, дальнейшему развитию генерации, наращиванию энергоэффективности".
В ходе встречи Урбан Руснак озвучил рекомендации хартии по энергоэффективности, которые помогут подготовить Министерству энергетики отчетные документы по состоянию и перспективам мер, внедряемых в стране.
Для справки:
С 2007-го при Энергетической хартии создана целевая группа по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной и Южной Азии, заседания которой проходят 1-2 раза в год.
В ноябре 2020-го состоялось 16-е заседание данной целевой группы, в ходе которого принимающей стороной и соорганизатором выступило Министерство энергетики Узбекистана.
Форум собрал участников, представляющих национальные энергетические агентства и министерства, а также компании, занимающиеся производством и распределением электроэнергии из пяти государств ЦА, Афганистана, Монголии и энергетического совета СНГ.
Энергетическая хартия с самого начала поддерживала процесс реформирования энергетического сектора Узбекистана. Представители структуры готовы делиться практическим опытом в разработке соответствующих нормативно-правовых документов, содействовать в привлечении необходимых экспертов и специалистов.