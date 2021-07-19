Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210719/energeticheskaya-xartiya-podderjala-reformy-uzbekistana-po-naraschivaniyu-energoeffektivnosti-19734993.html
Энергетическая хартия поддержала реформы Узбекистана по наращиванию энергоэффективности
Энергетическая хартия поддержала реформы Узбекистана по наращиванию энергоэффективности
Урбан Руснак озвучил рекомендации хартии по энергоэффективности, которые помогут подготовить Министерству энергетики отчетные документы по состоянию и... 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T13:08+0500
2021-07-19T13:13+0500
экономика
алишер султанов
министерство энергетики узбекистана
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19735118_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d2743982b8653afb131f3ec5bbdae078.jpg
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Генеральный секретарь Международной энергетической хартии Урбан Руснак в беседе с главой Минэнерго Алишером Султановым отметил стремительный темп Узбекистана в процессе реформирования энергетического сектора. По его словам, "страна изучает и адаптирует лучший международный опыт, вовремя выполняя поставленные в принятых документах сроки и обязательства по обновлению энергетического оборудования, дальнейшему развитию генерации, наращиванию энергоэффективности".В ходе встречи Урбан Руснак озвучил рекомендации хартии по энергоэффективности, которые помогут подготовить Министерству энергетики отчетные документы по состоянию и перспективам мер, внедряемых в стране.Энергетическая хартия с самого начала поддерживала процесс реформирования энергетического сектора Узбекистана. Представители структуры готовы делиться практическим опытом в разработке соответствующих нормативно-правовых документов, содействовать в привлечении необходимых экспертов и специалистов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19735118_85:0:1222:853_1920x0_80_0_0_6042d54f3898803f710de4fb06c7ba44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
алишер султанов, министерство энергетики узбекистана, переговоры

Энергетическая хартия поддержала реформы Узбекистана по наращиванию энергоэффективности

13:08 19.07.2021 (обновлено: 13:13 19.07.2021)
870
© Пресс-служба Минэнерго УзбекистанаЭнергетическая хартия поддержала реформы Узбекистана по наращиванию энергоэффективности
Энергетическая хартия поддержала реформы Узбекистана по наращиванию энергоэффективности - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана
Урбан Руснак озвучил рекомендации хартии по энергоэффективности, которые помогут подготовить Министерству энергетики отчетные документы по состоянию и перспективам мер, внедряемых в стране.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Генеральный секретарь Международной энергетической хартии Урбан Руснак в беседе с главой Минэнерго Алишером Султановым отметил стремительный темп Узбекистана в процессе реформирования энергетического сектора. По его словам, "страна изучает и адаптирует лучший международный опыт, вовремя выполняя поставленные в принятых документах сроки и обязательства по обновлению энергетического оборудования, дальнейшему развитию генерации, наращиванию энергоэффективности".
В ходе встречи Урбан Руснак озвучил рекомендации хартии по энергоэффективности, которые помогут подготовить Министерству энергетики отчетные документы по состоянию и перспективам мер, внедряемых в стране.
Для справки:

С 2007-го при Энергетической хартии создана целевая группа по региональному энергетическому сотрудничеству в Центральной и Южной Азии, заседания которой проходят 1-2 раза в год.

В ноябре 2020-го состоялось 16-е заседание данной целевой группы, в ходе которого принимающей стороной и соорганизатором выступило Министерство энергетики Узбекистана.

Форум собрал участников, представляющих национальные энергетические агентства и министерства, а также компании, занимающиеся производством и распределением электроэнергии из пяти государств ЦА, Афганистана, Монголии и энергетического совета СНГ.

Энергетическая хартия с самого начала поддерживала процесс реформирования энергетического сектора Узбекистана. Представители структуры готовы делиться практическим опытом в разработке соответствующих нормативно-правовых документов, содействовать в привлечении необходимых экспертов и специалистов.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:20В Ташкенте отреставрировали панно "Девочка с косичками"
15:30В хокимияте Ташкентской области назначен новый руководитель центра ИКТ
15:20Узбекистан отменил рейсы по маршруту Ташкент — Тель-Авив
14:47Власти Таджикистана вернули на родину афганских беженцев
13:40Когда закончится пандемия СOVID-19 — рассказал вирусолог Викулов
13:21Боец MMA Мурод Хантураев погиб в автокатастрофе
13:08Энергетическая хартия поддержала реформы Узбекистана по наращиванию энергоэффективности
12:40В Управлении мусульман опровергли слухи о проблемах со здоровьем у муфтия Алимова
12:09Европа требует от России необычной любви через суд
12:03Талибы и правительство Афганистана не договорились о перемирии
11:32Узбекистан установил новый антирекорд в 2021 году по числу заболевших COVID-19
11:12Гондурас победил Германию. И это только начало чудес
10:52НОК требует отстранить генсекретаря ФПУ из-за скандала с узбекскими пловцами
10:16Узбекистан вспоминает русский язык и готовится ставить русскую АЭС
10:05"Покатушки" на крыше Spark: в Ташкенте наказали безбашенных тиктокеров — видео
09:48Сколько узбекских мигрантов уехало работать в Россию с начала года
09:32Пекло возвращается: в Узбекистан снова пришла жара до +44
09:12Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео
ВчераВ Малайзии тысячи ASIC-майнеров стоимостью $1,25 млн беспощадно сровняли с землей
ВчераВ Якутию дополнительно направлены два спецсамолёта для устранения природных пожаров