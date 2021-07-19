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НОК опроверг слухи о том, что член сборной Узбекистана изнасиловал девушку в Японии
НОК опроверг слухи о том, что член сборной Узбекистана изнасиловал девушку в Японии
Оргкомитет Игр не позволяет лицам, которые находятся в Олимпийской деревне, покидать территорию. Кроме того, порядок здесь находится под особым контролем. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T19:41+0500
2021-07-19T20:06+0500
происшествия
олимпийские игры в токио
национальный олимпийский комитет узбекистана
сборная узбекистана
токио
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В зарубежных СМИ появились новости о том, что, якобы член Олимпийской сборной Узбекистана изнасиловал 20-летнюю японку в Токио. В пресс-службе Национального комитета Узбекистана отреагировали на эти публикации, призвав население не верить подобным информационным вбросам.В ведомстве сразу обратили внимание на то, что одни СМИ утверждают, что в происшествии замешан узбекистанец, находящийся в эти дни в Токио, другие указывают на то, что он и пострадавшая от насилия девушка работали волонтерами на стадионе "Олимпия" в столице ОИ-2020.В ведомстве добавили, что Оргкомитет Игр не позволяет лицам, которые находятся в Олимпийской деревне, покидать территорию. Кроме того, порядок здесь находится под особым контролем.
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олимпийские игры в токио, национальный олимпийский комитет узбекистана, сборная узбекистана, токио

НОК опроверг слухи о том, что член сборной Узбекистана изнасиловал девушку в Японии

19:41 19.07.2021 (обновлено: 20:06 19.07.2021)
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© Sputnik / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© Sputnik / Юки Ивамура
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Оргкомитет Игр не позволяет лицам, которые находятся в Олимпийской деревне, покидать территорию. Кроме того, порядок здесь находится под особым контролем.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В зарубежных СМИ появились новости о том, что, якобы член Олимпийской сборной Узбекистана изнасиловал 20-летнюю японку в Токио.
В пресс-службе Национального комитета Узбекистана отреагировали на эти публикации, призвав население не верить подобным информационным вбросам.
В ведомстве сразу обратили внимание на то, что одни СМИ утверждают, что в происшествии замешан узбекистанец, находящийся в эти дни в Токио, другие указывают на то, что он и пострадавшая от насилия девушка работали волонтерами на стадионе "Олимпия" в столице ОИ-2020.
"Олимпийская сборная Узбекистана не имеет никакого отношения к этому случаю. В настоящее время пятеро представителей оперативного штаба НОК находятся в Олимпийской деревне Токио-2020. Их главная задача — решать все организационные вопросы до прибытия основной делегации", - говорится на сайте НОК Узбекистана.
В ведомстве добавили, что Оргкомитет Игр не позволяет лицам, которые находятся в Олимпийской деревне, покидать территорию. Кроме того, порядок здесь находится под особым контролем.
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