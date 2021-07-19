https://uz.sputniknews.ru/20210719/nok-oproverg-sluxi-o-tom-chto-chlen-sbornoy-uzbekistana-iznasiloval-devushku-v-yaponii-19744512.html

НОК опроверг слухи о том, что член сборной Узбекистана изнасиловал девушку в Японии

НОК опроверг слухи о том, что член сборной Узбекистана изнасиловал девушку в Японии

Оргкомитет Игр не позволяет лицам, которые находятся в Олимпийской деревне, покидать территорию. Кроме того, порядок здесь находится под особым контролем. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T19:41+0500

2021-07-19T19:41+0500

2021-07-19T20:06+0500

происшествия

олимпийские игры в токио

национальный олимпийский комитет узбекистана

сборная узбекистана

токио

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В зарубежных СМИ появились новости о том, что, якобы член Олимпийской сборной Узбекистана изнасиловал 20-летнюю японку в Токио. В пресс-службе Национального комитета Узбекистана отреагировали на эти публикации, призвав население не верить подобным информационным вбросам.В ведомстве сразу обратили внимание на то, что одни СМИ утверждают, что в происшествии замешан узбекистанец, находящийся в эти дни в Токио, другие указывают на то, что он и пострадавшая от насилия девушка работали волонтерами на стадионе "Олимпия" в столице ОИ-2020.В ведомстве добавили, что Оргкомитет Игр не позволяет лицам, которые находятся в Олимпийской деревне, покидать территорию. Кроме того, порядок здесь находится под особым контролем.

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олимпийские игры в токио, национальный олимпийский комитет узбекистана, сборная узбекистана, токио