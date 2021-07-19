https://uz.sputniknews.ru/20210719/pokatushki-na-kryshe-spark-v-tashkente-nakazali-bezbashennyx-tiktokerov--video-19732034.html

"Покатушки" на крыше Spark: в Ташкенте наказали безбашенных тиктокеров — видео

"Покатушки" на крыше Spark: в Ташкенте наказали безбашенных тиктокеров — видео

На блогеров завели административные дела сразу по нескольким статьям. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T10:05+0500

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общество

tiktok

гувд ташкента

блогер

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Ташкенте наказали тиктокеров, проехавшихся ради зрелищного видео на крыше автомобиля.По данным столичного ГУВД, 1 июля в Яшнабадском районе четверо молодых людей по очереди забирались на крышу Spark и катались по дороге. Затем выложили ролик в TikTok, чтобы набрать просмотры. Блогеров вызвали в ГУВД, где правоохранители провели профилактическую беседу. На тиктокеров также завели административные дела по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КоАО РУз.В итоге тиктокеров приговорили к административному аресту на 10 суток и штрафу в размере 3 БРВ (735 тысяч сумов).

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tiktok, гувд ташкента, блогер, узбекистан