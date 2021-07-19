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"Покатушки" на крыше Spark: в Ташкенте наказали безбашенных тиктокеров — видео
"Покатушки" на крыше Spark: в Ташкенте наказали безбашенных тиктокеров — видео
На блогеров завели административные дела сразу по нескольким статьям. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T10:05+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Ташкенте наказали тиктокеров, проехавшихся ради зрелищного видео на крыше автомобиля.По данным столичного ГУВД, 1 июля в Яшнабадском районе четверо молодых людей по очереди забирались на крышу Spark и катались по дороге. Затем выложили ролик в TikTok, чтобы набрать просмотры. Блогеров вызвали в ГУВД, где правоохранители провели профилактическую беседу. На тиктокеров также завели административные дела по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КоАО РУз.В итоге тиктокеров приговорили к административному аресту на 10 суток и штрафу в размере 3 БРВ (735 тысяч сумов).
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tiktok, гувд ташкента, блогер, узбекистан

"Покатушки" на крыше Spark: в Ташкенте наказали безбашенных тиктокеров — видео

10:05 19.07.2021 (обновлено: 10:10 19.07.2021)
329
© Foto : dangquocbuuПриборная панель
Приборная панель - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© Foto : dangquocbuu
На блогеров завели административные дела сразу по нескольким статьям.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Ташкенте наказали тиктокеров, проехавшихся ради зрелищного видео на крыше автомобиля.
По данным столичного ГУВД, 1 июля в Яшнабадском районе четверо молодых людей по очереди забирались на крышу Spark и катались по дороге.
Затем выложили ролик в TikTok, чтобы набрать просмотры.
Блогеров вызвали в ГУВД, где правоохранители провели профилактическую беседу. На тиктокеров также завели административные дела по статьям "Мелкое хулиганство" и "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" КоАО РУз.
В итоге тиктокеров приговорили к административному аресту на 10 суток и штрафу в размере 3 БРВ (735 тысяч сумов).
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