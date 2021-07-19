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Сколько узбекских мигрантов уехало работать в Россию с начала года
Сколько узбекских мигрантов уехало работать в Россию с начала года
Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан республики для временной работы в РФ было подписано в 2017 году. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T09:48+0500
2021-07-19T10:00+0500
общество
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
трудовые мигранты
работа
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Более 22 тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились с начала 2021 года на работу в Россию.Об этом сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.Также 3 354 гражданина получили работу в Казахстане, 826 – в Южной Корее, 1 123 - в Турции, еще 1 574 – в других странах. По данным агентства, за последние полгода на работу за рубеж по контрактам всего выехало 28 993 узбекистанца.Ранее в Законодательной палате парламента республики сообщили, что в 2020 году только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6% от общего числа выехавших на заработки за рубеж) уехали работать в рамках оргнабора.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы в России было подписано 5 апреля 2017 года. Отмечается, что на заработках за пределами республики с населением более 34,5 миллиона человек находятся приблизительно 1,6 миллиона человек – около 20% экономически активного населения страны.Из них порядка 1,1 миллиона работают на территории РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20210709/id-karta-migranta-v-rf-besporyadok-vsem-nadoel-19620239.html
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты, работа, узбекистан

Сколько узбекских мигрантов уехало работать в Россию с начала года

09:48 19.07.2021 (обновлено: 10:00 19.07.2021)
1191
© СС0 / Unsplash / Silvia BrazzoduroСтроительные каски
Строительные каски - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© СС0 / Unsplash / Silvia Brazzoduro
Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан республики для временной работы в РФ было подписано в 2017 году.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Более 22 тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились с начала 2021 года на работу в Россию.
Об этом сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.

"В результате переговоров с работодателями в условиях пандемии в январе-июне осуществлен организованный набор и отправка на работу в РФ 22 116 граждан Узбекистана", — отметили в ведомстве.

Также 3 354 гражданина получили работу в Казахстане, 826 – в Южной Корее, 1 123 - в Турции, еще 1 574 – в других странах.
По данным агентства, за последние полгода на работу за рубеж по контрактам всего выехало 28 993 узбекистанца.
Ранее в Законодательной палате парламента республики сообщили, что в 2020 году только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6% от общего числа выехавших на заработки за рубеж) уехали работать в рамках оргнабора.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы в России было подписано 5 апреля 2017 года.
Отмечается, что на заработках за пределами республики с населением более 34,5 миллиона человек находятся приблизительно 1,6 миллиона человек – около 20% экономически активного населения страны.
Из них порядка 1,1 миллиона работают на территории РФ.
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