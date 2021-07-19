https://uz.sputniknews.ru/20210719/skolko-uzbekskix-migrantov-uexali-rabotat-v-rossiyu-s-nachala-goda-19731788.html

Сколько узбекских мигрантов уехало работать в Россию с начала года

Сколько узбекских мигрантов уехало работать в Россию с начала года

Соглашение об оргнаборе и привлечении граждан республики для временной работы в РФ было подписано в 2017 году. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T09:48+0500

2021-07-19T09:48+0500

2021-07-19T10:00+0500

общество

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана

трудовые мигранты

работа

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19731911_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_4440d3495bcd13f45a336712318ecf5c.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Более 22 тысяч граждан Узбекистана в рамках организованного набора отправились с начала 2021 года на работу в Россию.Об этом сообщили в Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции.Также 3 354 гражданина получили работу в Казахстане, 826 – в Южной Корее, 1 123 - в Турции, еще 1 574 – в других странах. По данным агентства, за последние полгода на работу за рубеж по контрактам всего выехало 28 993 узбекистанца.Ранее в Законодательной палате парламента республики сообщили, что в 2020 году только 11 тысяч трудовых мигрантов (или 0,6% от общего числа выехавших на заработки за рубеж) уехали работать в рамках оргнабора.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы в России было подписано 5 апреля 2017 года. Отмечается, что на заработках за пределами республики с населением более 34,5 миллиона человек находятся приблизительно 1,6 миллиона человек – около 20% экономически активного населения страны.Из них порядка 1,1 миллиона работают на территории РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20210709/id-karta-migranta-v-rf-besporyadok-vsem-nadoel-19620239.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, трудовые мигранты, работа, узбекистан