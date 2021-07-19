https://uz.sputniknews.ru/20210719/taliby-i-pravitelstvo-afganistana-ne-dogovorilis-o-peremirii-19733942.html

Талибы и правительство Афганистана не договорились о перемирии

Талибы и правительство Афганистана не договорились о перемирии

Стороны договорились лишь о том, что переговоры об ускорении мирного процесса в стране будут продолжены на высоком уровне. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T12:03+0500

2021-07-19T12:03+0500

2021-07-19T12:06+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

курбан-хайит

перемирие

переговоры

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/09/19614726_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc0a918af6fda2f7bdb3a37556b167b7.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Священный праздник Курбан-хайит не стал поводом для прекращения огня в Афганистане. Движение "Талибан"* и правительство республики в течение двух дней не смогли договориться о кратковременном перемирии. Стороны не согласились также освободить пленных. Такие итоги переговоров озвучил представитель политофиса движения "Талибан"* в Катаре Мухаммед Наим, передает РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация о том, что участники межафганских переговоров в столице Катара Дохе якобы договорились установить перемирие 20 июля — на время праздника, а также освободить семь тысяч пленных боевиков "Талибана"*. Однако, как прояснилось позже, эти сведения не соответствуют действительности. Договоренности не было достигнуто ни по одному из пунктов.Стороны договорились лишь о том, что переговоры об ускорении мирного процесса в стране будут продолжены на высоком уровне.Последние несколько недель в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация

https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

радикальное движение "талибан", курбан-хайит, перемирие, переговоры, афганистан