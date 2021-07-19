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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210719/taliby-i-pravitelstvo-afganistana-ne-dogovorilis-o-peremirii-19733942.html
Талибы и правительство Афганистана не договорились о перемирии
Талибы и правительство Афганистана не договорились о перемирии
Стороны договорились лишь о том, что переговоры об ускорении мирного процесса в стране будут продолжены на высоком уровне. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T12:03+0500
2021-07-19T12:06+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
курбан-хайит
перемирие
переговоры
афганистан
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Священный праздник Курбан-хайит не стал поводом для прекращения огня в Афганистане. Движение "Талибан"* и правительство республики в течение двух дней не смогли договориться о кратковременном перемирии. Стороны не согласились также освободить пленных. Такие итоги переговоров озвучил представитель политофиса движения "Талибан"* в Катаре Мухаммед Наим, передает РИА Новости.Ранее в СМИ появилась информация о том, что участники межафганских переговоров в столице Катара Дохе якобы договорились установить перемирие 20 июля — на время праздника, а также освободить семь тысяч пленных боевиков "Талибана"*. Однако, как прояснилось позже, эти сведения не соответствуют действительности. Договоренности не было достигнуто ни по одному из пунктов.Стороны договорились лишь о том, что переговоры об ускорении мирного процесса в стране будут продолжены на высоком уровне.Последние несколько недель в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html
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радикальное движение "талибан", курбан-хайит, перемирие, переговоры, афганистан

Талибы и правительство Афганистана не договорились о перемирии

12:03 19.07.2021 (обновлено: 12:06 19.07.2021)
372
© AP Photo / Muhammed MuheisenВооруженные люди в Афганистане
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2021
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Стороны договорились лишь о том, что переговоры об ускорении мирного процесса в стране будут продолжены на высоком уровне.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Священный праздник Курбан-хайит не стал поводом для прекращения огня в Афганистане. Движение "Талибан"* и правительство республики в течение двух дней не смогли договориться о кратковременном перемирии. Стороны не согласились также освободить пленных. Такие итоги переговоров озвучил представитель политофиса движения "Талибан"* в Катаре Мухаммед Наим, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что участники межафганских переговоров в столице Катара Дохе якобы договорились установить перемирие 20 июля — на время праздника, а также освободить семь тысяч пленных боевиков "Талибана"*. Однако, как прояснилось позже, эти сведения не соответствуют действительности. Договоренности не было достигнуто ни по одному из пунктов.
Стороны договорились лишь о том, что переговоры об ускорении мирного процесса в стране будут продолжены на высоком уровне.
Вооруженные люди в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.07.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
"Талибан"*—2021: группировка или уже государство?
9 июля, 20:31
1469
Последние несколько недель в Афганистане происходит активное противостояние правительственных сил с движением "Талибан"*.
Экстремисты развернули наступление на крупные города и захватили значительные территории Афганистана. Радикалисты заявили о контроле над 85% афганской территории.
* — запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация
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