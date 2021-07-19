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В Управлении мусульман опровергли слухи о проблемах со здоровьем у муфтия Алимова
В Управлении мусульман опровергли слухи о проблемах со здоровьем у муфтия Алимова
Гражданам напомнили об ответственности за распространение необоснованных и не соответствующих действительности сообщений. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T12:40+0500
2021-07-19T12:40+0500
2021-07-19T13:11+0500
общество
управление мусульман узбекистана
муфтий
здоровье
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Управления мусульман Узбекистана прокомментировали слухи об ухудшающемся здоровье председателя муфтия Усманхана Алимова.Данная информация не соответствует действительности, говорится в официальном заявлении.Отмечается, что сейчас Алимов находится в добром здравии, его состояние оценивается как стабильное.В Управлении мусульман напомнили, что распространение необоснованных ложных сообщений является грехом. Кроме того, это влечет за собой реальную ответственность, согласно законодательству республики.
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управление мусульман узбекистана, муфтий, здоровье, узбекистан
В Управлении мусульман опровергли слухи о проблемах со здоровьем у муфтия Алимова
12:40 19.07.2021 (обновлено: 13:11 19.07.2021)
Гражданам напомнили об ответственности за распространение необоснованных и не соответствующих действительности сообщений.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Управления мусульман Узбекистана прокомментировали слухи об ухудшающемся здоровье председателя муфтия Усманхана Алимова.
Данная информация не соответствует действительности, говорится
в официальном заявлении.
"Для улучшения здоровья муфтия Усманхана Алимова проводятся очередные лечебные процедуры. Квалифицированные медицинские работники и врачи проводят регулярно отслеживают состояние здоровья хазрата и проводят лечение", — сообщили в Управлении мусульман.
Отмечается, что сейчас Алимов находится в добром здравии, его состояние оценивается как стабильное.
В Управлении мусульман напомнили, что распространение необоснованных ложных сообщений является грехом. Кроме того, это влечет за собой реальную ответственность, согласно законодательству республики.