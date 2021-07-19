https://uz.sputniknews.ru/20210719/v-upravlenii-musulman-oprovergli-sluxi-o-zdorove-muftiya-usmanxana-alimova-19734407.html

В Управлении мусульман опровергли слухи о проблемах со здоровьем у муфтия Алимова

В Управлении мусульман опровергли слухи о проблемах со здоровьем у муфтия Алимова

Гражданам напомнили об ответственности за распространение необоснованных и не соответствующих действительности сообщений. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T12:40+0500

2021-07-19T12:40+0500

2021-07-19T13:11+0500

общество

управление мусульман узбекистана

муфтий

здоровье

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/536/97/5369795_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_51589ea4ad46be9b452ee7f23f87683f.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. В Управления мусульман Узбекистана прокомментировали слухи об ухудшающемся здоровье председателя муфтия Усманхана Алимова.Данная информация не соответствует действительности, говорится в официальном заявлении.Отмечается, что сейчас Алимов находится в добром здравии, его состояние оценивается как стабильное.В Управлении мусульман напомнили, что распространение необоснованных ложных сообщений является грехом. Кроме того, это влечет за собой реальную ответственность, согласно законодательству республики.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

управление мусульман узбекистана, муфтий, здоровье, узбекистан