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В хокимияте Ташкентской области назначен новый руководитель центра ИКТ
В хокимияте Ташкентской области назначен новый руководитель центра ИКТ
Пост занял Миразизов Атхам Абасович. Ранее он работал заместителем директора ООО "Бепро Норма". 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T15:30+0500
2021-07-19T15:30+0500
2021-07-19T15:58+0500
общество
назначение
хокимият
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Руководителем ООО "Центр развития информационно-коммуникационных технологий" при хокимияте Ташкентской области назначен Миразизов Атхам Абасович, сообщает пресс-служба администрации. Миразизов родился в 1970 году в Ташкенте. Имеет высшее образование. В 1992-м окончил Ташкентский электротехнический институт связи (ныне Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ). Ранее он работал заместителем директора ООО "Бепро Норма".
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назначение, хокимият, ташкентская область
В хокимияте Ташкентской области назначен новый руководитель центра ИКТ
15:30 19.07.2021 (обновлено: 15:58 19.07.2021)
Пост занял Миразизов Атхам Абасович. Ранее он работал заместителем директора ООО "Бепро Норма".
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Руководителем ООО "Центр развития информационно-коммуникационных технологий" при хокимияте Ташкентской области назначен Миразизов Атхам Абасович, сообщает
пресс-служба администрации.
Миразизов родился в 1970 году в Ташкенте. Имеет высшее образование. В 1992-м окончил Ташкентский электротехнический институт связи (ныне Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ).
Ранее он работал заместителем директора ООО "Бепро Норма".