https://uz.sputniknews.ru/20210719/voyti-v-zimu-zaschischennymi-kak-strany-sng-boryutsya-s-covid-19--video-19731462.html
Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео
Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео
В России уже создали четыре вакцины от коронавируса. Скоро стартуют клинические испытания пятой. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T09:12+0500
2021-07-19T09:12+0500
2021-07-19T13:00+0500
видео
пандемия
коронавирус covid-19
вакцинация
снг
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19731433_0:29:1245:729_1920x0_80_0_0_f54e45642209910577a0313861c8e29b.png
Препарат разработан на новой технологической платформе и будет развивать клеточный иммунитет. Так что российские врачи планируют "войти в зиму абсолютно защищенными". А как обстоят дела в борьбе с COVID-19 в ближнем зарубежье? Что происходит в Узбекистане? Почему в Армению хлынули иранцы? Какие удобные услуги существуют в Грузии для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями?Ответы — в видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/13/19731433_117:0:1128:758_1920x0_80_0_0_95bbf4c77a983b9d0f7f6c5c18d41c2e.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, пандемия, коронавирус covid-19, вакцинация, снг, мультимедиа
Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео
09:12 19.07.2021 (обновлено: 13:00 19.07.2021)
В России уже создали четыре вакцины от коронавируса. Скоро стартуют клинические испытания пятой.
Препарат разработан на новой технологической платформе и будет развивать клеточный иммунитет.
Так что российские врачи планируют "войти в зиму абсолютно защищенными".
А как обстоят дела в борьбе с COVID-19 в ближнем зарубежье? Что происходит в Узбекистане? Почему в Армению хлынули иранцы? Какие удобные услуги существуют в Грузии для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями?