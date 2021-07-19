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Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео
Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео
В России уже создали четыре вакцины от коронавируса. Скоро стартуют клинические испытания пятой. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-19T09:12+0500
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Препарат разработан на новой технологической платформе и будет развивать клеточный иммунитет. Так что российские врачи планируют "войти в зиму абсолютно защищенными". А как обстоят дела в борьбе с COVID-19 в ближнем зарубежье? Что происходит в Узбекистане? Почему в Армению хлынули иранцы? Какие удобные услуги существуют в Грузии для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями?Ответы — в видео.
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видео, пандемия, коронавирус covid-19, вакцинация, снг, мультимедиа

Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео

09:12 19.07.2021 (обновлено: 13:00 19.07.2021)
512
© Ruptly
В России уже создали четыре вакцины от коронавируса. Скоро стартуют клинические испытания пятой.
Препарат разработан на новой технологической платформе и будет развивать клеточный иммунитет.
Так что российские врачи планируют "войти в зиму абсолютно защищенными".
А как обстоят дела в борьбе с COVID-19 в ближнем зарубежье? Что происходит в Узбекистане? Почему в Армению хлынули иранцы? Какие удобные услуги существуют в Грузии для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями?
Ответы — в видео.
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