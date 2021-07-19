https://uz.sputniknews.ru/20210719/voyti-v-zimu-zaschischennymi-kak-strany-sng-boryutsya-s-covid-19--video-19731462.html

Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео

Длинные очереди и "вакцинная лихорадка": в СНГ готовятся к COVID-зиме — видео

В России уже создали четыре вакцины от коронавируса. Скоро стартуют клинические испытания пятой. 19.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-19T09:12+0500

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видео

пандемия

коронавирус covid-19

вакцинация

снг

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Препарат разработан на новой технологической платформе и будет развивать клеточный иммунитет. Так что российские врачи планируют "войти в зиму абсолютно защищенными". А как обстоят дела в борьбе с COVID-19 в ближнем зарубежье? Что происходит в Узбекистане? Почему в Армению хлынули иранцы? Какие удобные услуги существуют в Грузии для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями?Ответы — в видео.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, пандемия, коронавирус covid-19, вакцинация, снг, мультимедиа