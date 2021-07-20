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Более 20 граждан Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти
Более 20 граждан Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти
По данному факту прокурором Центрального района Тольятти Рамисом Сабирзяновым организована проверка. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T11:50+0500
2021-07-20T11:50+0500
2021-07-20T12:56+0500
происшествия
тольятти
госпитализация
отель
отравление
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Двадцать три гражданина Узбекистана, проживающие в хостеле в Тольятти, отравились. В результате 13 из них госпитализировали в инфекционное отделение Комсомольского района, расположенное по адресу: улица Зеленая, 15.Инцидент произошел сегодня ночью.Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное."По состоянию на 20 июля на 6.00 (5.00 мск), у всех поступивших наблюдалось состояние средней степени тяжести", — сообщили в мэрии.По данному факту прокурором Центрального района Тольятти Рамисом Сабирзяновым организована проверка. Ранее мы писали о страшной трагедии в Перми, где в одном из хостелов случился прорыв трубы с кипятком. В результате пять человек погибли.
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тольятти, госпитализация, отель, отравление
Более 20 граждан Узбекистана отравились в хостеле в Тольятти
11:50 20.07.2021 (обновлено: 12:56 20.07.2021)
По данному факту прокурором Центрального района Тольятти Рамисом Сабирзяновым организована проверка.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Двадцать три гражданина Узбекистана, проживающие в хостеле в Тольятти, отравились.
В результате 13 из них госпитализировали в инфекционное отделение Комсомольского района, расположенное по адресу: улица Зеленая, 15.
Инцидент произошел сегодня ночью.
Об этом РИА Новости
сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
"По предварительной информации, ночью 20 июля зафиксирована массовая заболеваемость среди 23 иностранных граждан, проживающих в хостеле в Тольятти. В результате 13 человек с симптомами отравления госпитализированы", — сказала собеседница агентства.
Состояние всех госпитализированных оценивается как удовлетворительное.
"По состоянию на 20 июля на 6.00 (5.00 мск), у всех поступивших наблюдалось состояние средней степени тяжести", — сообщили в мэрии.
По данному факту прокурором Центрального района Тольятти Рамисом Сабирзяновым организована проверка.
"По итогам проверки будет дана оценка законности осуществления предпринимательской деятельности в сфере услуг для иностранных граждан при организации их размещения и питания", — пояснили в прокуратуре.
Ранее мы писали о страшной трагедии
в Перми, где в одном из хостелов случился прорыв трубы с кипятком. В результате пять человек погибли.