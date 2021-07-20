https://uz.sputniknews.ru/20210720/federatsiya-migrantov-rossii-zapustila-mejdunarodnyy-konkurs-krasoty-i-talanta-19757139.html

Федерация мигрантов России запустила международный конкурс красоты и таланта

Федерация мигрантов России запустила международный конкурс красоты и таланта

Торжественный финал конкурса пройдет 9 октября в Москве, в ходе которого жюри определит "Мисс ФМР 2021" и "Вице-Мисс ФМР 2021". 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T17:39+0500

2021-07-20T17:39+0500

2021-07-20T17:47+0500

россия

узбекистанка

конкурс красоты

мигранты

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Федерация мигрантов России открыла прием заявок на участие во II Международном конкурсе красоты и таланта "Мисс ФМР 2021". Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.Потенциальным претенденткам необходимо оставить заявку на сайте, заполнить анкету и разместить свою фотографию без фильтров. К участи в конкурсе допускаются девушки в возрасте от 18 лет и старше.Онлайн-голосование за выход в полуфинал (50 участниц) состоится с 2 по 14 сентября этого года. Финалисток (10 участниц) будут выбирать в период с 20 по 30 сентября. Кроме того, с 1 по 9 октября среди оставшихся участниц пройдет открытое голосование в номинации "Приз зрительский симпатий". Торжественный финал конкурса пройдет 9 октября в Москве, в ходе которого жюри определит "Мисс ФМР 2021" и "Вице-Мисс ФМР 2021". Отмечается, что билеты и проживание участниц из других регионов будут оплачены организаторами конкурса.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/uzbekistanka-zavoevala-titul-pervoy-vitse-miss-na-konkurse-krasoty-v-kazani-17910483.html

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узбекистанка, конкурс красоты, мигранты