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Федерация мигрантов России запустила международный конкурс красоты и таланта
Федерация мигрантов России запустила международный конкурс красоты и таланта
Торжественный финал конкурса пройдет 9 октября в Москве, в ходе которого жюри определит "Мисс ФМР 2021" и "Вице-Мисс ФМР 2021". 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T17:39+0500
2021-07-20T17:47+0500
россия
узбекистанка
конкурс красоты
мигранты
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Федерация мигрантов России открыла прием заявок на участие во II Международном конкурсе красоты и таланта "Мисс ФМР 2021". Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.Потенциальным претенденткам необходимо оставить заявку на сайте, заполнить анкету и разместить свою фотографию без фильтров. К участи в конкурсе допускаются девушки в возрасте от 18 лет и старше.Онлайн-голосование за выход в полуфинал (50 участниц) состоится с 2 по 14 сентября этого года. Финалисток (10 участниц) будут выбирать в период с 20 по 30 сентября. Кроме того, с 1 по 9 октября среди оставшихся участниц пройдет открытое голосование в номинации "Приз зрительский симпатий". Торжественный финал конкурса пройдет 9 октября в Москве, в ходе которого жюри определит "Мисс ФМР 2021" и "Вице-Мисс ФМР 2021". Отмечается, что билеты и проживание участниц из других регионов будут оплачены организаторами конкурса.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/uzbekistanka-zavoevala-titul-pervoy-vitse-miss-na-konkurse-krasoty-v-kazani-17910483.html
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узбекистанка, конкурс красоты, мигранты

Федерация мигрантов России запустила международный конкурс красоты и таланта

17:39 20.07.2021 (обновлено: 17:47 20.07.2021)
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Торжественный финал конкурса пройдет 9 октября в Москве, в ходе которого жюри определит "Мисс ФМР 2021" и "Вице-Мисс ФМР 2021".
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Федерация мигрантов России открыла прием заявок на участие во II Международном конкурсе красоты и таланта "Мисс ФМР 2021". Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе ведомства.
Потенциальным претенденткам необходимо оставить заявку на сайте, заполнить анкету и разместить свою фотографию без фильтров. К участи в конкурсе допускаются девушки в возрасте от 18 лет и старше.
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Онлайн-голосование за выход в полуфинал (50 участниц) состоится с 2 по 14 сентября этого года. Финалисток (10 участниц) будут выбирать в период с 20 по 30 сентября.
Кроме того, с 1 по 9 октября среди оставшихся участниц пройдет открытое голосование в номинации "Приз зрительский симпатий".
Торжественный финал конкурса пройдет 9 октября в Москве, в ходе которого жюри определит "Мисс ФМР 2021" и "Вице-Мисс ФМР 2021".
Отмечается, что билеты и проживание участниц из других регионов будут оплачены организаторами конкурса.
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