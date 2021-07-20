https://uz.sputniknews.ru/20210720/iz-navoi-pytalis-nezakonno-vyvezti-monety-vremen-imperatora-aleksandra-ii-19756738.html

Из Навои пытались незаконно вывезти монеты времен императора Александра II

Из Навои пытались незаконно вывезти монеты времен императора Александра II

Предварительная экспертиза показала, что граждане Узбекистана пытались провезти 14 памятных серебряных монет, так называемых свадебных рублей. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T17:20+0500

2021-07-20T17:20+0500

2021-07-20T17:53+0500

происшествия

монеты

навои

государственный таможенный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Через навоийский аэропорт пытались вывезти 14 памятных монет, которые были отчеканены к свадьбе российского императора Александра II и Марии Гессен-Дармштадтской в 1841 году. Разрешительных документов на вывоз ценностей не было, и таможенники расценили эту попытку незаконной, сообщили в пресс-службе ГТК Узбекистана.Двое граждан Узбекистана, которые направлялись из Навои в Москву, прошли через зеленый коридор, заявив, что у них нет товаров, подлежащих таможенному декларированию. Однако при досмотре таковые все же были обнаружены в их ручной клади.Предварительная экспертиза показала, что граждане Узбекистана не задекларировали памятные серебряные монеты, так называемые свадебные рубли.По данному факту ведутся следственные действия.

https://uz.sputniknews.ru/20200926/Fizlitsam-pozvolili-vyvozit-iz-Uzbekistana-mernye-slitki-i-dragotsennye-monety-15059838.html

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монеты, навои, государственный таможенный комитет узбекистана