https://uz.sputniknews.ru/20210720/kak-gibnet-afganistan-peregovory-s-talibanom-provalilis--video-19749976.html
Как гибнет Афганистан: переговоры с "Талибаном"* провалились — видео
Как гибнет Афганистан: переговоры с "Талибаном"* провалились — видео
В столице Катара Дохе завершились двухдневные переговоры между афганскими властями и талибами. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T12:27+0500
2021-07-20T12:27+0500
2021-07-20T12:29+0500
переговоры
видео
радикальное движение "талибан"
афганистан
мультимедиа
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Стороны должны были обсудить вопросы мирного урегулирования в регионе, который пока остается самым нестабильным на планете.Однако все пошло не по плану. Священный праздник Курбан-хайит не стал поводом для прекращения огня в Афганистане.О чем правительственные силы и представители радикального движения смогли и не смогли договориться — рассказываем в видео.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html
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Афганские власти и талибы* не договорились. Как провалились переговоры в Дохе
Афганские власти и талибы* не договорились. Как провалились переговоры в Дохе
2021-07-20T12:27+0500
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переговоры, радикальное движение "талибан", афганистан, мультимедиа
Как гибнет Афганистан: переговоры с "Талибаном"* провалились — видео
12:27 20.07.2021 (обновлено: 12:29 20.07.2021)
В столице Катара Дохе завершились двухдневные переговоры между афганскими властями и талибами.
Стороны должны были обсудить вопросы мирного урегулирования в регионе, который пока остается самым нестабильным на планете.
Однако все пошло не по плану. Священный праздник Курбан-хайит не стал поводом для прекращения огня в Афганистане.
О чем правительственные силы и представители радикального движения смогли и не смогли договориться — рассказываем в видео.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран