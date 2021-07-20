https://uz.sputniknews.ru/20210720/kak-gibnet-afganistan-peregovory-s-talibanom-provalilis--video-19749976.html

Как гибнет Афганистан: переговоры с "Талибаном"* провалились — видео

Как гибнет Афганистан: переговоры с "Талибаном"* провалились — видео

В столице Катара Дохе завершились двухдневные переговоры между афганскими властями и талибами. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

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переговоры

видео

радикальное движение "талибан"

афганистан

мультимедиа

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Стороны должны были обсудить вопросы мирного урегулирования в регионе, который пока остается самым нестабильным на планете.Однако все пошло не по плану. Священный праздник Курбан-хайит не стал поводом для прекращения огня в Афганистане.О чем правительственные силы и представители радикального движения смогли и не смогли договориться — рассказываем в видео.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210709/taliban2021-gruppirovka-ili-uje-gosudarstvo-19619204.html

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Афганские власти и талибы* не договорились. Как провалились переговоры в Дохе Афганские власти и талибы* не договорились. Как провалились переговоры в Дохе 2021-07-20T12:27+0500 true PT1M20S

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переговоры, радикальное движение "талибан", афганистан, мультимедиа