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Как узбекистанцам отмечать свадьбы в эпоху COVID: новые требования
Как узбекистанцам отмечать свадьбы в эпоху COVID: новые требования
Новые требования планировалось ввести только с 1 августа, однако власти ускорили процесс из-за нестабильной эпидситуации в стране. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T11:37+0500
2021-07-20T11:37+0500
2021-07-20T12:15+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. С сегодняшнего дня, 20 июля, в Узбекистане вступили в силу новые карантинные ограничения, касающиеся проведения семейных торжеств.Свадьбы, похороны и иные мероприятия можно организовывать в закрытых помещениях ресторанов, только если количество приглашенных не превышает 50 человек.Если семейное мероприятие организовано на открытом воздухе, то максимальное число приглашенных остается прежним — 100. Это ограничение было введено еще в апреле.На торжествах могут присутствовать только близкие родственники и иные члены семьи, проживающие на территории того же района.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, жених, невеста, минздрав узбекистана, свадьба, узбекистан
Как узбекистанцам отмечать свадьбы в эпоху COVID: новые требования
11:37 20.07.2021 (обновлено: 12:15 20.07.2021)
Новые требования планировалось ввести только с 1 августа, однако власти ускорили процесс из-за нестабильной эпидситуации в стране.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
С сегодняшнего дня, 20 июля, в Узбекистане вступили в силу
новые карантинные ограничения, касающиеся проведения семейных торжеств.
Свадьбы, похороны и иные мероприятия можно организовывать в закрытых помещениях ресторанов, только если количество приглашенных не превышает 50 человек.
Изначально власти планировали ввести данную меру с 1 августа, однако процесс ускорили в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в республике.
Если семейное мероприятие организовано на открытом воздухе, то максимальное число приглашенных остается прежним — 100. Это ограничение было введено еще в апреле.
На торжествах могут присутствовать только близкие родственники и иные члены семьи, проживающие на территории того же района.