https://uz.sputniknews.ru/20210720/kak-uzbekistantsam-otmechat-svadby-v-covid-novoe-rasporyajenie-vlastey-19748982.html

Как узбекистанцам отмечать свадьбы в эпоху COVID: новые требования

Как узбекистанцам отмечать свадьбы в эпоху COVID: новые требования

Новые требования планировалось ввести только с 1 августа, однако власти ускорили процесс из-за нестабильной эпидситуации в стране. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T11:37+0500

2021-07-20T11:37+0500

2021-07-20T12:15+0500

общество

пандемия

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус covid-19

жених

невеста

минздрав узбекистана

свадьба

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/14/19748954_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b3936198f4f3ab31570f71b940031124.jpg

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. С сегодняшнего дня, 20 июля, в Узбекистане вступили в силу новые карантинные ограничения, касающиеся проведения семейных торжеств.Свадьбы, похороны и иные мероприятия можно организовывать в закрытых помещениях ресторанов, только если количество приглашенных не превышает 50 человек.Если семейное мероприятие организовано на открытом воздухе, то максимальное число приглашенных остается прежним — 100. Это ограничение было введено еще в апреле.На торжествах могут присутствовать только близкие родственники и иные члены семьи, проживающие на территории того же района.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус covid-19, жених, невеста, минздрав узбекистана, свадьба, узбекистан