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Президентом Перу стал бывший сельский учитель
Президентом Перу стал бывший сельский учитель
Педро Кастильо набрал 50,126% голосов. Инаугурация главы государства запланирована на 28 июля. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T16:47+0500
2021-07-20T16:56+0500
в мире
педро кастильо
выборы президента
перу
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента страны, передает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию государства. Национальное жюри по выборам заявило, что согласно итогам обработки и подсчета всех действительных бюллетеней он набрал 50,126% голосов."Политическая партия "Свободное Перу", число голосов — 8 836 380, что соответствует 50,126% от числа действительных бюллетеней ... общее число действительных и учтенных голосов — 17 628 297", — сообщили в избиркоме во время трансляции.В социальных сетях Кастильо призвал сторонников отпраздновать его победу.Отмечается, что инаугурация президента запланирована на 28 июля.Напомним, президентские выборы прошли в Перу 6 июня. Ранее победитель гонки 51-летний Педро Кастильо работал сельским учителем. Он сделал ставку на изменение Конституции в пользу небольших предприятий и граждан страны. Новый глава страны намерен вернуть под госконтроль сферу коммуникаций и природные ресурсы, которые должны работать на благо народа. Кроме того, он намерен увеличить расходы на образование и здравоохранение.
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педро кастильо, выборы президента, перу

Президентом Перу стал бывший сельский учитель

16:47 20.07.2021 (обновлено: 16:56 20.07.2021)
162
© AFP/ GIAN MASKOПедро Кастильо
Педро Кастильо - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© AFP/ GIAN MASKO
Педро Кастильо набрал 50,126% голосов. Инаугурация главы государства запланирована на 28 июля.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента страны, передает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию государства.
Национальное жюри по выборам заявило, что согласно итогам обработки и подсчета всех действительных бюллетеней он набрал 50,126% голосов.
"Политическая партия "Свободное Перу", число голосов — 8 836 380, что соответствует 50,126% от числа действительных бюллетеней ... общее число действительных и учтенных голосов — 17 628 297", — сообщили в избиркоме во время трансляции.
© AFP / ERNESTO BENAVIDESПедро Кастильо
Педро Кастильо - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
Педро Кастильо
© AFP / ERNESTO BENAVIDES
В социальных сетях Кастильо призвал сторонников отпраздновать его победу.
Отмечается, что инаугурация президента запланирована на 28 июля.
Напомним, президентские выборы прошли в Перу 6 июня. Ранее победитель гонки 51-летний Педро Кастильо работал сельским учителем. Он сделал ставку на изменение Конституции в пользу небольших предприятий и граждан страны. Новый глава страны намерен вернуть под госконтроль сферу коммуникаций и природные ресурсы, которые должны работать на благо народа. Кроме того, он намерен увеличить расходы на образование и здравоохранение.
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