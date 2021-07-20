https://uz.sputniknews.ru/20210720/prezidentom-peru-stal-byvshiy-selskiy-uchitel-19756071.html

Президентом Перу стал бывший сельский учитель

Президентом Перу стал бывший сельский учитель

Педро Кастильо набрал 50,126% голосов. Инаугурация главы государства запланирована на 28 июля. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T16:47+0500

2021-07-20T16:47+0500

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в мире

педро кастильо

выборы президента

перу

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента страны, передает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию государства. Национальное жюри по выборам заявило, что согласно итогам обработки и подсчета всех действительных бюллетеней он набрал 50,126% голосов."Политическая партия "Свободное Перу", число голосов — 8 836 380, что соответствует 50,126% от числа действительных бюллетеней ... общее число действительных и учтенных голосов — 17 628 297", — сообщили в избиркоме во время трансляции.В социальных сетях Кастильо призвал сторонников отпраздновать его победу.Отмечается, что инаугурация президента запланирована на 28 июля.Напомним, президентские выборы прошли в Перу 6 июня. Ранее победитель гонки 51-летний Педро Кастильо работал сельским учителем. Он сделал ставку на изменение Конституции в пользу небольших предприятий и граждан страны. Новый глава страны намерен вернуть под госконтроль сферу коммуникаций и природные ресурсы, которые должны работать на благо народа. Кроме того, он намерен увеличить расходы на образование и здравоохранение.

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педро кастильо, выборы президента, перу