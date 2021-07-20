https://uz.sputniknews.ru/20210720/samyy-bogatyy-chelovek-mira-doletel-do-granitsy-s-kosmosom-i-vernulsya-na-zemlyu-19758028.html

Самый богатый человек мира долетел до границы с космосом и вернулся на Землю

Самый богатый человек мира долетел до границы с космосом и вернулся на Землю

Капсула с экипажем достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана и спустя 10 минут 28 секунд вернулась на Землю. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-20T19:35+0500

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Самый богатый человек планеты - владелец компании Blue Origin Джефф Безос отправился в первый пилотируемый полет и спустя 10 минут и 28 секунд вернулся на Землю. РИА Новости опубликовало кадры отправления в космос космического корабля.На борту многоразового космического корабля New Shepard помимо Безоса находился его брат Марк, 82-летняя летчик из США Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Голландии Оливер Дэмен.Для корабля New Shepard это шестнадцатый испытательный полет, но впервые он полетел с экипажем на борту.Капсула с экипажем достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В течение 3-4 минут космические туристы испытывали невесомость.Нынешний запуск корабля дал человечеству самого молодого (18 лет) и самого пожилого (82 года) людей, совершивших космический полет.

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