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Самый богатый человек мира долетел до границы с космосом и вернулся на Землю
Самый богатый человек мира долетел до границы с космосом и вернулся на Землю
Капсула с экипажем достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана и спустя 10 минут 28 секунд вернулась на Землю. 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T19:35+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Самый богатый человек планеты - владелец компании Blue Origin Джефф Безос отправился в первый пилотируемый полет и спустя 10 минут и 28 секунд вернулся на Землю. РИА Новости опубликовало кадры отправления в космос космического корабля.На борту многоразового космического корабля New Shepard помимо Безоса находился его брат Марк, 82-летняя летчик из США Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Голландии Оливер Дэмен.Для корабля New Shepard это шестнадцатый испытательный полет, но впервые он полетел с экипажем на борту.Капсула с экипажем достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В течение 3-4 минут космические туристы испытывали невесомость.Нынешний запуск корабля дал человечеству самого молодого (18 лет) и самого пожилого (82 года) людей, совершивших космический полет.
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полет, космос

Самый богатый человек мира долетел до границы с космосом и вернулся на Землю

19:35 20.07.2021
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© AFP / JOE RAEDLEСтарт многоразового космического корабля New Shepard с Джеффом Безосом на борту
Старт многоразового космического корабля New Shepard с Джеффом Безосом на борту - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
© AFP / JOE RAEDLE
Капсула с экипажем достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана и спустя 10 минут 28 секунд вернулась на Землю.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Самый богатый человек планеты - владелец компании Blue Origin Джефф Безос отправился в первый пилотируемый полет и спустя 10 минут и 28 секунд вернулся на Землю. РИА Новости опубликовало кадры отправления в космос космического корабля.
На борту многоразового космического корабля New Shepard помимо Безоса находился его брат Марк, 82-летняя летчик из США Уэлли Фанк и 18-летний космический турист из Голландии Оливер Дэмен.
Для корабля New Shepard это шестнадцатый испытательный полет, но впервые он полетел с экипажем на борту.
Для справки:

Джефф Безос - богатейший человек мира по версии Forbes. В 2000 году он основал компанию Blue Origin, которая последние 10 лет строила и испытывала многоразовую ракету-корабль New Shepard.

Капсула с экипажем достигла высоты 107 километров, преодолев линию Кармана, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В течение 3-4 минут космические туристы испытывали невесомость.
Нынешний запуск корабля дал человечеству самого молодого (18 лет) и самого пожилого (82 года) людей, совершивших космический полет.
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