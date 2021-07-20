https://uz.sputniknews.ru/20210720/sila-giperzvuka-rossiya-ispytala-raketu-tsirkon-v-barentsevom-more--video-19746884.html
Сила гиперзвука: Россия испытала ракету "Циркон" в Баренцевом море — видео
Сила гиперзвука: Россия испытала ракету "Циркон" в Баренцевом море — видео
В акватории Баренцева моря прошли испытания новейшего российского гиперзвукового комплекса "Циркон". 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T09:50+0500
2021-07-20T09:50+0500
2021-07-20T09:58+0500
видео
испытание ракеты
ракета
минобороны рф
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/14/19746753_0:25:653:392_1920x0_80_0_0_fc36ae4533f5be0e9f233338887e555a.png
Ракету запустили с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Семь махов (8,5 тысячи километров в час) — с такой скоростью летел снаряд супероружия. "Циркон" успешно справился с задачей и уничтожил цель на расстоянии свыше 350 километров!В будущем планируется оснащать комплексом "Циркон" подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.Как прошли испытания мощнейшего оружия — смотрите в видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/14/19746753_49:0:605:417_1920x0_80_0_0_474e450f1f6ed055880db96dc8558719.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, испытание ракеты, ракета, минобороны рф, мультимедиа
Сила гиперзвука: Россия испытала ракету "Циркон" в Баренцевом море — видео
09:50 20.07.2021 (обновлено: 09:58 20.07.2021)
В акватории Баренцева моря прошли испытания новейшего российского гиперзвукового комплекса "Циркон".
Ракету запустили с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Семь махов (8,5 тысячи километров в час) — с такой скоростью летел снаряд супероружия. "Циркон" успешно справился с задачей и уничтожил цель на расстоянии свыше 350 километров!
В будущем планируется оснащать комплексом "Циркон" подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.
Как прошли испытания мощнейшего оружия — смотрите в видео.