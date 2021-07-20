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Сила гиперзвука: Россия испытала ракету "Циркон" в Баренцевом море — видео
Сила гиперзвука: Россия испытала ракету "Циркон" в Баренцевом море — видео
В акватории Баренцева моря прошли испытания новейшего российского гиперзвукового комплекса "Циркон". 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T09:50+0500
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испытание ракеты
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Ракету запустили с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Семь махов (8,5 тысячи километров в час) — с такой скоростью летел снаряд супероружия. "Циркон" успешно справился с задачей и уничтожил цель на расстоянии свыше 350 километров!В будущем планируется оснащать комплексом "Циркон" подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.Как прошли испытания мощнейшего оружия — смотрите в видео.
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видео, испытание ракеты, ракета, минобороны рф, мультимедиа

Сила гиперзвука: Россия испытала ракету "Циркон" в Баренцевом море — видео

09:50 20.07.2021 (обновлено: 09:58 20.07.2021)
329
© Минобороны РФ
В акватории Баренцева моря прошли испытания новейшего российского гиперзвукового комплекса "Циркон".
Ракету запустили с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков".
Семь махов (8,5 тысячи километров в час) — с такой скоростью летел снаряд супероружия. "Циркон" успешно справился с задачей и уничтожил цель на расстоянии свыше 350 километров!
В будущем планируется оснащать комплексом "Циркон" подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.
Как прошли испытания мощнейшего оружия — смотрите в видео.
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