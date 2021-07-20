https://uz.sputniknews.ru/20210720/sila-giperzvuka-rossiya-ispytala-raketu-tsirkon-v-barentsevom-more--video-19746884.html

Сила гиперзвука: Россия испытала ракету "Циркон" в Баренцевом море — видео

Сила гиперзвука: Россия испытала ракету "Циркон" в Баренцевом море — видео

В акватории Баренцева моря прошли испытания новейшего российского гиперзвукового комплекса "Циркон". 20.07.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

испытание ракеты

ракета

минобороны рф

мультимедиа

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Ракету запустили с борта фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Семь махов (8,5 тысячи километров в час) — с такой скоростью летел снаряд супероружия. "Циркон" успешно справился с задачей и уничтожил цель на расстоянии свыше 350 километров!В будущем планируется оснащать комплексом "Циркон" подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.Как прошли испытания мощнейшего оружия — смотрите в видео.

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видео, испытание ракеты, ракета, минобороны рф, мультимедиа