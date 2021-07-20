https://uz.sputniknews.ru/20210720/v-kitae-razreshili-k-2025-godu-imet-po-tri-rebenka-v-seme-19757594.html
В Китае разрешили к 2025 году иметь по три ребенка в семье
В Китае разрешили к 2025 году иметь по три ребенка в семье
К гендерному дисбалансу и старению населения привела реализуемая в Китае в конце 1970-х годов политика "Одна семья - один ребенок". 20.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-20T18:12+0500
2021-07-20T18:12+0500
2021-07-20T18:12+0500
в мире
рождаемость
дети
китай
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Китае решили поддержать рождаемость к 2025 году. С этой целью в течение ближайших четырех лет будут заметно сокращены расходы на роды, обеспечен качественных послеродовой уход, на госуровне помогут воспитать и выучить детей. Об этом заявил Госсовет КНР, сообщает РИА Новости.Будет также повышено качество оказания медицинских услуг во время дородового периода. Все эти меры включены в систему активной поддержки рождаемости.В Госсовете планируют решать проблему гендерного дисбаланса, оптимизировать демографическую структуру.По данным последней переписи населения Китая, средний возраст жителей Поднебесной - 38,8 лет. Проблемой для страны остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,70%), в том числе в возрасте старше 65 лет – 190 миллионов (13,50%). В Китае на 100 женщин в среднем приходится 105 мужчин.К гендерному дисбалансу и старению населения привела реализуемая в Китае в конце 1970-х годов политика "Одна семья - один ребенок". Тогда семьям в городах было разрешено иметь только одного малыша, а в сельской местности – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти решили ослабить ограничения и разрешили второго ребенка тем союзам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье. Сейчас второго ребенка в Поднебесной могут иметь все семьи.
https://uz.sputniknews.ru/20201113/Perepis-naseleniya-v-Uzbekistane-tochnye-daty-i-poryadok-15395678.html
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рождаемость, дети, китай
В Китае разрешили к 2025 году иметь по три ребенка в семье
К гендерному дисбалансу и старению населения привела реализуемая в Китае в конце 1970-х годов политика "Одна семья - один ребенок".
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
В Китае решили поддержать рождаемость к 2025 году. С этой целью в течение ближайших четырех лет будут заметно сокращены расходы на роды, обеспечен качественных послеродовой уход, на госуровне помогут воспитать и выучить детей. Об этом заявил Госсовет КНР, сообщает РИА Новости
.
Будет также повышено качество оказания медицинских услуг во время дородового периода. Все эти меры включены в систему активной поддержки рождаемости.
В Госсовете планируют решать проблему гендерного дисбаланса, оптимизировать демографическую структуру.
По данным последней переписи населения Китая, средний возраст жителей Поднебесной - 38,8 лет. Проблемой для страны остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,70%), в том числе в возрасте старше 65 лет – 190 миллионов (13,50%). В Китае на 100 женщин в среднем приходится 105 мужчин.
К гендерному дисбалансу и старению населения привела реализуемая в Китае в конце 1970-х годов политика "Одна семья - один ребенок". Тогда семьям в городах было разрешено иметь только одного малыша, а в сельской местности – двух, если первый ребенок – девочка.
В 2013 году власти решили ослабить ограничения и разрешили второго ребенка тем союзам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье. Сейчас второго ребенка в Поднебесной могут иметь все семьи.