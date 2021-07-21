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Шах и мат: в России представили новый военный истребитель
Шах и мат: в России представили новый военный истребитель
На авиасалоне МАКС-2021, проходящем с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском, прошла презентация прототипа нового российского легкого однодвигательного... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
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мультимедиа , аэропорт "жуковский", москва, истребитель, фотолента, фото

Шах и мат: в России представили новый военный истребитель

14:26 21.07.2021 (обновлено: 14:30 21.07.2021)
496
На авиасалоне МАКС-2021, проходящем с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском, прошла презентация прототипа нового российского легкого однодвигательного тактического истребителя Checkmate.
© AFP 2018 / Dimitar Dilkoff

Самолет разрабатывается компанией "Сухой", которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростех".

Самолет разрабатывается компанией &quot;Сухой&quot;, которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию &quot;Ростех&quot;. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AFP 2018 / Dimitar Dilkoff

Самолет разрабатывается компанией "Сухой", которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростех".

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанк

Представленный образец - не макет, а прототип. Он поднимется в воздух в 2023 году.

Представленный образец - не макет, а прототип. Он поднимется в воздух в 2023 году. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Представленный образец - не макет, а прототип. Он поднимется в воздух в 2023 году.

© Sputnik / Aleksei Mayshev / Перейти в фотобанк

Философия проекта изложена в названии машины: Checkmate в переводе с английского означает "Шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС — это легкая "конница", легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

Философия проекта изложена в названии машины: Checkmate в переводе с английского означает &quot;Шах и мат&quot;. Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС — это легкая &quot;конница&quot;, легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Aleksei Mayshev
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Философия проекта изложена в названии машины: Checkmate в переводе с английского означает "Шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС — это легкая "конница", легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанк

Истребитель принадлежит к пятому поколению. Машина в "малозаметной конфигурации" может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.

Истребитель принадлежит к пятому поколению. Машина в &quot;малозаметной конфигурации&quot; может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Истребитель принадлежит к пятому поколению. Машина в "малозаметной конфигурации" может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанк

Самолет способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника.

Самолет способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Самолет способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника.

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанк

Максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тыс. кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тыс. км. Это очень высокие показатели для условно легких однодвигательных машин.

Максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тыс. кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тыс. км. Это очень высокие показатели для условно легких однодвигательных машин. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
/
Перейти в фотобанк

Максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тыс. кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тыс. км. Это очень высокие показатели для условно легких однодвигательных машин.

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанк

На презентации продемонстрировали компьютерную графику с вариантом применения звена Checkmate. В полете каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.

На презентации продемонстрировали компьютерную графику с вариантом применения звена Checkmate. В полете каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей. - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
/
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На презентации продемонстрировали компьютерную графику с вариантом применения звена Checkmate. В полете каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанк

Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности.

Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
/
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Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности.

© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанк

Самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну схему.

Самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну схему. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну схему.

© Aleksey Nikolskiy / Перейти в фотобанк

Потенциальными заказчиками машины могут выступить страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

Потенциальными заказчиками машины могут выступить страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Aleksey Nikolskiy
/
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Потенциальными заказчиками машины могут выступить страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

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