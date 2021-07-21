Шах и мат: в России представили новый военный истребитель

Самолет разрабатывается компанией "Сухой", которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростех".
Самолет разрабатывается компанией "Сухой", которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростех".
Представленный образец - не макет, а прототип. Он поднимется в воздух в 2023 году.
Представленный образец - не макет, а прототип. Он поднимется в воздух в 2023 году.
Философия проекта изложена в названии машины: Checkmate в переводе с английского означает "Шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС — это легкая "конница", легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.
Философия проекта изложена в названии машины: Checkmate в переводе с английского означает "Шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС — это легкая "конница", легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии.
Истребитель принадлежит к пятому поколению. Машина в "малозаметной конфигурации" может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.
Истребитель принадлежит к пятому поколению. Машина в "малозаметной конфигурации" может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.
Самолет способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника.
Самолет способен эффективно уничтожать наземные и морские цели, бороться за господство в воздухе в условиях численного превосходства противника.
Максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тыс. кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тыс. км. Это очень высокие показатели для условно легких однодвигательных машин.
Максимальная боевая нагрузка составляет 7,4 тыс. кг, дальность полета без подвесных топливных баков — 2,9 тыс. км. Это очень высокие показатели для условно легких однодвигательных машин.
На презентации продемонстрировали компьютерную графику с вариантом применения звена Checkmate. В полете каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.
На презентации продемонстрировали компьютерную графику с вариантом применения звена Checkmate. В полете каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.
Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности.
Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности.
Самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну схему.
Самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну схему.
Потенциальными заказчиками машины могут выступить страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.
Потенциальными заказчиками машины могут выступить страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.