Шах и мат: в России представили новый военный истребитель

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Истребитель принадлежит к пятому поколению. Машина в "малозаметной конфигурации" может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.