https://uz.sputniknews.ru/20210721/akademiya-nauk-uzbekistana-razrabotala-prilojenie-dlya-poiska-rynkov-19765543.html
Академия наук Узбекистана разработала приложение для поиска рынков
Академия наук Узбекистана разработала приложение для поиска рынков
В приложении можно найти ближайший фермерский рынок, вещевые торговые комплексы, рынки стройматериалов и добраться до пункта назначения, выстроив оптимальный... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T13:43+0500
2021-07-21T13:43+0500
2021-07-21T13:49+0500
общество
мобильное приложение
рынок
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Академии наук Узбекистана разработали приложение, с помощью которого можно найти адреса рынков. Пока в программе лишь столичные торговые точки, но в дальнейшем планируется расширить базу, включив в нее базары в регионах, сообщает Uzbekistan travel.Приложение подойдет как для жителей Ташкента, так и для гостей столицы, которые плохо знают город. В нем можно найти ближайший фермерский рынок, вещевые торговые комплексы, рынки стройматериалов и добраться до пункта назначения, выстроив оптимальный маршрут.Программа работает на трех языках: узбекском, русском и английском. Приложение называется приложения Toshkent shahri bozorlari, скачать его можно по ссылке.
https://uz.sputniknews.ru/20200418/Bazar-vo-vremya-COVID-chto-zhdet-pokupateley-pri-pokhode-na-rynok--video-13954217.html
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мобильное приложение, рынок
Академия наук Узбекистана разработала приложение для поиска рынков
13:43 21.07.2021 (обновлено: 13:49 21.07.2021)
В приложении можно найти ближайший фермерский рынок, вещевые торговые комплексы, рынки стройматериалов и добраться до пункта назначения, выстроив оптимальный маршрут.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
В Академии наук Узбекистана разработали приложение, с помощью которого можно найти адреса рынков. Пока в программе лишь столичные торговые точки, но в дальнейшем планируется расширить базу, включив в нее базары в регионах, сообщает
Uzbekistan travel.
Приложение подойдет как для жителей Ташкента, так и для гостей столицы, которые плохо знают город. В нем можно найти ближайший фермерский рынок, вещевые торговые комплексы, рынки стройматериалов и добраться до пункта назначения, выстроив оптимальный маршрут.
Программа работает на трех языках: узбекском, русском и английском.
Приложение называется приложения Toshkent shahri bozorlari, скачать его можно по ссылке
.