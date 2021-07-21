https://uz.sputniknews.ru/20210721/akademiya-nauk-uzbekistana-razrabotala-prilojenie-dlya-poiska-rynkov-19765543.html

Академия наук Узбекистана разработала приложение для поиска рынков

Академия наук Узбекистана разработала приложение для поиска рынков

В приложении можно найти ближайший фермерский рынок, вещевые торговые комплексы, рынки стройматериалов и добраться до пункта назначения, выстроив оптимальный... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T13:43+0500

2021-07-21T13:43+0500

2021-07-21T13:49+0500

общество

мобильное приложение

рынок

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Академии наук Узбекистана разработали приложение, с помощью которого можно найти адреса рынков. Пока в программе лишь столичные торговые точки, но в дальнейшем планируется расширить базу, включив в нее базары в регионах, сообщает Uzbekistan travel.Приложение подойдет как для жителей Ташкента, так и для гостей столицы, которые плохо знают город. В нем можно найти ближайший фермерский рынок, вещевые торговые комплексы, рынки стройматериалов и добраться до пункта назначения, выстроив оптимальный маршрут.Программа работает на трех языках: узбекском, русском и английском. Приложение называется приложения Toshkent shahri bozorlari, скачать его можно по ссылке.

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