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https://uz.sputniknews.ru/20210721/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-raxmonu-v-svyazi-s-konchinoy-ego-sestry-19762024.html
Мирзиёев выразил соболезнования Рахмону в связи с кончиной его сестры
Мирзиёев выразил соболезнования Рахмону в связи с кончиной его сестры
Рахмонову похоронят в среду на ее малой родине в районе Дангара на юге Таджикистана. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T11:49+0500
2021-07-21T12:20+0500
общество
сестры
смерть
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования таджискому лидеру Эмомали Рахмону в связи с кончиной его сестры.Сообщается, что 64-летняя Курбонби Рахмонова умерла накануне. По данным Минздрава Таджикистана, в последнее время она лечилась от коронавируса с больнице №5 в Душанбе.Похороны состоятся в среду. Рахмонову предадут земле на ее малой родине в районе Дангара — он находится на юге Таджикистана.В этом месяце Эмомали Рахмон также похоронил свою тещу — 88-летнюю Узбекби Асадуллоеву. Она также болела коронавирусом и скончалась 5 июля.
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сестры, смерть, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев

Мирзиёев выразил соболезнования Рахмону в связи с кончиной его сестры

11:49 21.07.2021 (обновлено: 12:20 21.07.2021)
1143
© pexels.com / Mohammad reza FathianСвечи
Свечи - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© pexels.com / Mohammad reza Fathian
Рахмонову похоронят в среду на ее малой родине в районе Дангара на юге Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования таджискому лидеру Эмомали Рахмону в связи с кончиной его сестры.
Сообщается, что 64-летняя Курбонби Рахмонова умерла накануне.
По данным Минздрава Таджикистана, в последнее время она лечилась от коронавируса с больнице №5 в Душанбе.
Похороны состоятся в среду. Рахмонову предадут земле на ее малой родине в районе Дангара — он находится на юге Таджикистана.
В этом месяце Эмомали Рахмон также похоронил свою тещу — 88-летнюю Узбекби Асадуллоеву. Она также болела коронавирусом и скончалась 5 июля.
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