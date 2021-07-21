https://uz.sputniknews.ru/20210721/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-raxmonu-v-svyazi-s-konchinoy-ego-sestry-19762024.html

Мирзиёев выразил соболезнования Рахмону в связи с кончиной его сестры

Мирзиёев выразил соболезнования Рахмону в связи с кончиной его сестры

Рахмонову похоронят в среду на ее малой родине в районе Дангара на юге Таджикистана. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T11:49+0500

2021-07-21T11:49+0500

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общество

сестры

смерть

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования таджискому лидеру Эмомали Рахмону в связи с кончиной его сестры.Сообщается, что 64-летняя Курбонби Рахмонова умерла накануне. По данным Минздрава Таджикистана, в последнее время она лечилась от коронавируса с больнице №5 в Душанбе.Похороны состоятся в среду. Рахмонову предадут земле на ее малой родине в районе Дангара — он находится на юге Таджикистана.В этом месяце Эмомали Рахмон также похоронил свою тещу — 88-летнюю Узбекби Асадуллоеву. Она также болела коронавирусом и скончалась 5 июля.

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сестры, смерть, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев