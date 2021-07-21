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Мошенник украл деньги с пластиковой карты — его задержали
Мошенник украл деньги с пластиковой карты — его задержали
Несколько месяцев назад злоумышленника уже судили за мошенничество и приговорили к трем годам исправительных работ. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T12:30+0500
2021-07-21T12:33+0500
происшествия
мвд узбекистана
наманганская область
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Житель Наманганской области попался в ловушку мошенника. Вначале он получил сообщение в мессенджере Telegram с сообщением о выигрыше 500 тысяч сумов. Потом бот попросил его предоставить данные пластиковой карты, чтобы перечислить туда деньги, а также пин-код, который отправили на его номер телефона.Однако баланс карты не пополнился, а уменьшился на полтора миллиона. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Те начали проверку.В ходе расследования выяснилось, что мошеннические действия совершил студент Ферганского государственного университета. Несколько месяцев назад его уже судили за мошенничество и приговорили к трем годам исправительных работ. Однако юноша не исправился и создал в мессенджере фейковый бот, через который осуществлял мошеннические действия.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
https://uz.sputniknews.ru/20200909/V-Rossii-stali-massovo-otkazyvatsya-ot-plastikovykh-kart-14935012.html
наманганская область
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мвд узбекистана, наманганская область

Мошенник украл деньги с пластиковой карты — его задержали

12:30 21.07.2021 (обновлено: 12:33 21.07.2021)
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© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота IT- специалиста за компьютером
Работа IT- специалиста за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Несколько месяцев назад злоумышленника уже судили за мошенничество и приговорили к трем годам исправительных работ.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Житель Наманганской области попался в ловушку мошенника. Вначале он получил сообщение в мессенджере Telegram с сообщением о выигрыше 500 тысяч сумов. Потом бот попросил его предоставить данные пластиковой карты, чтобы перечислить туда деньги, а также пин-код, который отправили на его номер телефона.
Однако баланс карты не пополнился, а уменьшился на полтора миллиона. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Те начали проверку.
В ходе расследования выяснилось, что мошеннические действия совершил студент Ферганского государственного университета. Несколько месяцев назад его уже судили за мошенничество и приговорили к трем годам исправительных работ. Однако юноша не исправился и создал в мессенджере фейковый бот, через который осуществлял мошеннические действия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2020
Россия
В России стали массово отказываться от пластиковых карт
9 сентября 2020, 09:24
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