Назначен новый председатель правления Народного банка

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Новым главой правления Народного банка стал экс-замсоветника президента Шухрат Атабаев, передает правительственная газета "Народное слово".В разные годы назначенец работал заместителем председателя ЦБ, председателем правления "Ипотека Банка", а в феврале 2021 года Шухрат Атабаев был назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам экономического развития, инвестиций и внешнеторговой политики.Известно, что на нынешней должности Атабаев сменил прежнего председателя правления Фархода Саламова. О том, чем он теперь займется не сообщается.
Ранее на этой должности работал Фарход Саломов. О том, чем займется прежний председатель правления не сообщается.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Новым главой правления Народного банка стал экс-замсоветника президента Шухрат Атабаев, передает правительственная газета "Народное слово".
Для справки:
Шухрат Атабаев родился в 1978 году.
Окончил Ташкентский финансовый институт. Затем учился в национальном институте политических наук Японии и в Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.
В разные годы назначенец работал заместителем председателя ЦБ, председателем правления "Ипотека Банка", а в феврале 2021 года Шухрат Атабаев был назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам экономического развития, инвестиций и внешнеторговой политики.
Известно, что на нынешней должности Атабаев сменил прежнего председателя правления Фархода Саламова. О том, чем он теперь займется не сообщается.