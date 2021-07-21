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https://uz.sputniknews.ru/20210721/naznachen-novyy-predsedatel-pravleniya-narodnogo-banka--19771360.html
Назначен новый председатель правления Народного банка
Назначен новый председатель правления Народного банка
Ранее на этой должности работал Фарход Саломов. О том, чем займется прежний председатель правления не сообщается. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T19:44+0500
2021-07-21T19:44+0500
общество
назначение
народный банк
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Новым главой правления Народного банка стал экс-замсоветника президента Шухрат Атабаев, передает правительственная газета "Народное слово".В разные годы назначенец работал заместителем председателя ЦБ, председателем правления "Ипотека Банка", а в феврале 2021 года Шухрат Атабаев был назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам экономического развития, инвестиций и внешнеторговой политики.Известно, что на нынешней должности Атабаев сменил прежнего председателя правления Фархода Саламова. О том, чем он теперь займется не сообщается.
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назначение, народный банк, узбекистан

Назначен новый председатель правления Народного банка

19:44 21.07.2021
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© Народное словоШухрат Атабаев - глава правления Народного банка
Шухрат Атабаев - глава правления Народного банка - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Народное слово
Ранее на этой должности работал Фарход Саломов. О том, чем займется прежний председатель правления не сообщается.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Новым главой правления Народного банка стал экс-замсоветника президента Шухрат Атабаев, передает правительственная газета "Народное слово".
Для справки:

Шухрат Атабаев родился в 1978 году.

Окончил Ташкентский финансовый институт. Затем учился в национальном институте политических наук Японии и в Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

В разные годы назначенец работал заместителем председателя ЦБ, председателем правления "Ипотека Банка", а в феврале 2021 года Шухрат Атабаев был назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам экономического развития, инвестиций и внешнеторговой политики.
Известно, что на нынешней должности Атабаев сменил прежнего председателя правления Фархода Саламова. О том, чем он теперь займется не сообщается.
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