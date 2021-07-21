https://uz.sputniknews.ru/20210721/naznachen-novyy-predsedatel-pravleniya-narodnogo-banka--19771360.html

Назначен новый председатель правления Народного банка

Назначен новый председатель правления Народного банка

Ранее на этой должности работал Фарход Саломов. О том, чем займется прежний председатель правления не сообщается. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T19:44+0500

2021-07-21T19:44+0500

2021-07-21T19:44+0500

общество

назначение

народный банк

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Новым главой правления Народного банка стал экс-замсоветника президента Шухрат Атабаев, передает правительственная газета "Народное слово".В разные годы назначенец работал заместителем председателя ЦБ, председателем правления "Ипотека Банка", а в феврале 2021 года Шухрат Атабаев был назначен на должность заместителя советника президента Узбекистана по вопросам экономического развития, инвестиций и внешнеторговой политики.Известно, что на нынешней должности Атабаев сменил прежнего председателя правления Фархода Саламова. О том, чем он теперь займется не сообщается.

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назначение, народный банк, узбекистан