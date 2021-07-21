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Олимпиаду могут отменить в последний момент в случае вспышки COVID-19 — глава оргкомитета
Олимпиаду могут отменить в последний момент в случае вспышки COVID-19 — глава оргкомитета
Сейчас в Токио уже зарегистрировано 68 случаев заболевания COVID-19 среди людей, аккредитованных для участия в Олимпийских играх. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T09:37+0500
2021-07-21T09:43+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В случае серьезного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией будет обсуждаться с организаторами возможность отмены Олимпийских игр. Об этом заявил руководитель организационного комитета Игр Тоширо Муто, передает Sky News."Мы не можем предвидеть, что будет с количеством случаев коронавируса. Если ситуация накалится, мы будем думать, что предпринять", — сказал он.В том случае, если в Токио зафиксируют резкий рост заболеваемости, то оргкомитет обсудит этот вопрос и проведет необходимые консультации, добавил чиновник. Отмечается, что на данный момент уже зарегистрировано 68 случаев заболевания COVID-19 среди людей, аккредитованных для участия в Олимпиаде.Кроме того, стало известно, что несколько спонсоров в пятницу отказались участвовать в церемонии открытия Игр.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/mok-izmenil-deviz-olimpiyskix-igr-utverjdennyy-127-let-nazad-19751732.html
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олимпийские игры в токио, олимпиада-2020, токио

Олимпиаду могут отменить в последний момент в случае вспышки COVID-19 — глава оргкомитета

09:37 21.07.2021 (обновлено: 09:43 21.07.2021)
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© НОК УзбекистанаОлимпийские кольца
Олимпийские кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© НОК Узбекистана
Сейчас в Токио уже зарегистрировано 68 случаев заболевания COVID-19 среди людей, аккредитованных для участия в Олимпийских играх.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В случае серьезного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией будет обсуждаться с организаторами возможность отмены Олимпийских игр. Об этом заявил руководитель организационного комитета Игр Тоширо Муто, передает Sky News.
"Мы не можем предвидеть, что будет с количеством случаев коронавируса. Если ситуация накалится, мы будем думать, что предпринять", — сказал он.
Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2021
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В том случае, если в Токио зафиксируют резкий рост заболеваемости, то оргкомитет обсудит этот вопрос и проведет необходимые консультации, добавил чиновник.
Отмечается, что на данный момент уже зарегистрировано 68 случаев заболевания COVID-19 среди людей, аккредитованных для участия в Олимпиаде.
Кроме того, стало известно, что несколько спонсоров в пятницу отказались участвовать в церемонии открытия Игр.
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