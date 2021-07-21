https://uz.sputniknews.ru/20210721/olimpiadu-mogut-otmenit-v-posledniy-moment-v-sluchae-vspyshki-covid-19--glava-orgkomiteta-19759914.html

Олимпиаду могут отменить в последний момент в случае вспышки COVID-19 — глава оргкомитета

Олимпиаду могут отменить в последний момент в случае вспышки COVID-19 — глава оргкомитета

Сейчас в Токио уже зарегистрировано 68 случаев заболевания COVID-19 среди людей, аккредитованных для участия в Олимпийских играх. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T09:37+0500

2021-07-21T09:37+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В случае серьезного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией будет обсуждаться с организаторами возможность отмены Олимпийских игр. Об этом заявил руководитель организационного комитета Игр Тоширо Муто, передает Sky News."Мы не можем предвидеть, что будет с количеством случаев коронавируса. Если ситуация накалится, мы будем думать, что предпринять", — сказал он.В том случае, если в Токио зафиксируют резкий рост заболеваемости, то оргкомитет обсудит этот вопрос и проведет необходимые консультации, добавил чиновник. Отмечается, что на данный момент уже зарегистрировано 68 случаев заболевания COVID-19 среди людей, аккредитованных для участия в Олимпиаде.Кроме того, стало известно, что несколько спонсоров в пятницу отказались участвовать в церемонии открытия Игр.

https://uz.sputniknews.ru/20210720/mok-izmenil-deviz-olimpiyskix-igr-utverjdennyy-127-let-nazad-19751732.html

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