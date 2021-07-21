https://uz.sputniknews.ru/20210721/pilot-an-28-kotoryy-posadil-samolet-v-tayge-ne-priznal-geroizma-svoix-deystviy-19771099.html

Пилот АН-28, который посадил самолет в тайге, не признал героизма своих действий

Пилот АН-28, который посадил самолет в тайге, не признал героизма своих действий

Пилот АН-28 рассказал о том, как происходила эвакуация пассажиров после жесткой посадки судна в тайге. Он также поблагодарил врачей и всех неравнодушных людей... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T19:13+0500

2021-07-21T19:13+0500

2021-07-21T19:14+0500

россия

томская область

пилот

крушение самолета

интервью

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Одного из пилотов самолета АН-28 Анатолия Прыткова, сумевшего посадить борт с отказавшими двигателями в тайге в Томской области, выписали из больницы передает РИА Новости.Летчик дал свое первое после авиакрушения интервью, в котором рассказал о том, что несмотря на жесткую посадку не испытывает страха перед полетом и готов вернуться к работе.Анатолий Прытков также признался, что не чувствует себя героем, так как выполнял свои обязанности.Напомним, пять дней назад 16 июля самолет Ан-28, направлявшийся из Кедрового в Томск, пропал с радаров. Позже выяснилось, что борт совершил жесткую посадку, выжили все 18 человек (пассажиры и члены экипажа) живы. Второй пилот АН-28 Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ сразу двух двигателей.

россия

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томская область, пилот, крушение самолета, интервью