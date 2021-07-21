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Пилот АН-28, который посадил самолет в тайге, не признал героизма своих действий
Пилот АН-28, который посадил самолет в тайге, не признал героизма своих действий
Пилот АН-28 рассказал о том, как происходила эвакуация пассажиров после жесткой посадки судна в тайге. Он также поблагодарил врачей и всех неравнодушных людей... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T19:13+0500
2021-07-21T19:14+0500
россия
томская область
пилот
крушение самолета
интервью
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Одного из пилотов самолета АН-28 Анатолия Прыткова, сумевшего посадить борт с отказавшими двигателями в тайге в Томской области, выписали из больницы передает РИА Новости.Летчик дал свое первое после авиакрушения интервью, в котором рассказал о том, что несмотря на жесткую посадку не испытывает страха перед полетом и готов вернуться к работе.Анатолий Прытков также признался, что не чувствует себя героем, так как выполнял свои обязанности.Напомним, пять дней назад 16 июля самолет Ан-28, направлявшийся из Кедрового в Томск, пропал с радаров. Позже выяснилось, что борт совершил жесткую посадку, выжили все 18 человек (пассажиры и члены экипажа) живы. Второй пилот АН-28 Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ сразу двух двигателей.
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томская область, пилот, крушение самолета, интервью

Пилот АН-28, который посадил самолет в тайге, не признал героизма своих действий

19:13 21.07.2021 (обновлено: 19:14 21.07.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКабина пилотов самолета Bombardier Global Express 6000
Кабина пилотов самолета Bombardier Global Express 6000 - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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Пилот АН-28 рассказал о том, как происходила эвакуация пассажиров после жесткой посадки судна в тайге. Он также поблагодарил врачей и всех неравнодушных людей за помощь и поддержку
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Одного из пилотов самолета АН-28 Анатолия Прыткова, сумевшего посадить борт с отказавшими двигателями в тайге в Томской области, выписали из больницы передает РИА Новости.
Летчик дал свое первое после авиакрушения интервью, в котором рассказал о том, что несмотря на жесткую посадку не испытывает страха перед полетом и готов вернуться к работе.
Анатолий Прытков также признался, что не чувствует себя героем, так как выполнял свои обязанности.
Напомним, пять дней назад 16 июля самолет Ан-28, направлявшийся из Кедрового в Томск, пропал с радаров. Позже выяснилось, что борт совершил жесткую посадку, выжили все 18 человек (пассажиры и члены экипажа) живы. Второй пилот АН-28 Фарух Хасанов сообщил журналистам, что причиной ЧП стал отказ сразу двух двигателей.
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