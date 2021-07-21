https://uz.sputniknews.ru/20210721/tochno-v-tsel-v-rossii-uspeshno-proshli-ispytaniya-rakety-s-500-prometey-19760521.html
Точно в цель: Россия успешно провела испытания ракеты С-500 "Прометей"
Точно в цель: Россия успешно провела испытания ракеты С-500 "Прометей"
Зенитно-ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и способна поражать любые цели воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T10:42+0500
2021-07-21T10:42+0500
2021-07-21T10:55+0500
видео
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/15/19760443_0:45:1147:690_1920x0_80_0_0_0f2c9986b62a64ccf77b35d8187649c3.png
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания новейшей российской ракеты ЗРС С-500. После пуска она успешно поразила высокоскоростную баллистическую цель.Проведенная проверка подтвердила боевые характеристики и высокую надежность "Прометея", заявили в Минобороны РФ.К тому же в министерстве подчеркнули, что ЗРС С-500 не имеет аналогов в мире и способна поражать любые цели воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/15/19760443_84:0:1064:735_1920x0_80_0_0_6d72ae8c3b830723b57e1acc60423342.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа
Точно в цель: Россия успешно провела испытания ракеты С-500 "Прометей"
10:42 21.07.2021 (обновлено: 10:55 21.07.2021)
Зенитно-ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и способна поражать любые цели воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей.
На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания новейшей российской ракеты ЗРС С-500. После пуска она успешно поразила высокоскоростную баллистическую цель.
Проведенная проверка подтвердила боевые характеристики и высокую надежность "Прометея", заявили в Минобороны РФ.
К тому же в министерстве подчеркнули, что ЗРС С-500 не имеет аналогов в мире и способна поражать любые цели воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей.