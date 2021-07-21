https://uz.sputniknews.ru/20210721/tochno-v-tsel-v-rossii-uspeshno-proshli-ispytaniya-rakety-s-500-prometey-19760521.html

Точно в цель: Россия успешно провела испытания ракеты С-500 "Прометей"

Точно в цель: Россия успешно провела испытания ракеты С-500 "Прометей"

Зенитно-ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и способна поражать любые цели воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

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На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли испытания новейшей российской ракеты ЗРС С-500. После пуска она успешно поразила высокоскоростную баллистическую цель.Проведенная проверка подтвердила боевые характеристики и высокую надежность "Прометея", заявили в Минобороны РФ.К тому же в министерстве подчеркнули, что ЗРС С-500 не имеет аналогов в мире и способна поражать любые цели воздушно-космического нападения во всем диапазоне высот и скоростей.

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