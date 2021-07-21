https://uz.sputniknews.ru/20210721/v-minyuste-otvetili-vvedut-li-v-tashkente-dvuxnedelnyy-komendantskiy-chas-19760091.html
В Минюсте ответили, введут ли в Ташкенте двухнедельный комендантский час
В Минюсте ответили, введут ли в Ташкенте двухнедельный комендантский час
Возникшие слухи среди ташкентцев прокомментировала пресс-секретарь министра юстиции Севара Уринбоева. 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T09:58+0500
2021-07-21T09:58+0500
2021-07-21T10:06+0500
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Среди ташкентцев распространилась информация о том, что в столице введут двухнедельный комендантский час и людям не разрешат выходить на улицу с 20.00 до 8.00 утра. Пресс-секретарь министра юстиции Севара Уринбоева опровергла данную информацию. Уринбоева напомнила, что, в соответствии с законодательством, распространяющих ложные сообщения граждан могут привлечь к ответственности."Согласно Кодексу об административной ответственности, распространение ложной информации, угрожающей общественному порядку или безопасности, в том числе в СМИ, телекоммуникационных сетях и Интернете, влечет штраф от 50 до 100 БРВ", — заявила представитель Минюста.За повторное совершение подобного правонарушения злоумышленников могут оштрафовать на 49 млн сумов (200 БРВ) или отправить их на принудительные работы до 300 часов, или назначить им исправительные работы до двух лет, либо ограничить их свободу до двух лет, добавила Севара Уринбоева.
https://uz.sputniknews.ru/20200417/Uzbekistantsev-predupredili-o-vvedenii-komendantskogo-chasa-v-krupnykh-gorodakh-Turtsii-13948463.html
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министерство юстиции узбекистана, слухи, ташкент
В Минюсте ответили, введут ли в Ташкенте двухнедельный комендантский час
09:58 21.07.2021 (обновлено: 10:06 21.07.2021)
Возникшие слухи среди ташкентцев прокомментировала пресс-секретарь министра юстиции Севара Уринбоева.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Среди ташкентцев распространилась информация о том, что в столице введут двухнедельный комендантский час и людям не разрешат выходить на улицу с 20.00 до 8.00 утра. Пресс-секретарь министра юстиции Севара Уринбоева опровергла
данную информацию.
Уринбоева напомнила, что, в соответствии с законодательством, распространяющих ложные сообщения граждан могут привлечь к ответственности.
"Согласно Кодексу об административной ответственности, распространение ложной информации, угрожающей общественному порядку или безопасности, в том числе в СМИ, телекоммуникационных сетях и Интернете, влечет штраф от 50 до 100 БРВ", — заявила представитель Минюста.
За повторное совершение подобного правонарушения злоумышленников могут оштрафовать на 49 млн сумов (200 БРВ) или отправить их на принудительные работы до 300 часов, или назначить им исправительные работы до двух лет, либо ограничить их свободу до двух лет, добавила Севара Уринбоева.