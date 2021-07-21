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За кого узбекистанцы будут болеть на Олимпиаде в Токио
За кого узбекистанцы будут болеть на Олимпиаде в Токио
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры, которые из-за пандемии коронавируса пришлось отложить на год. Узбекистан на турнире... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T13:06+0500
2021-07-21T13:06+0500
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Честь республики на главных мировых состязаниях будут защищать атлеты, выступающие в 17 видах спорта. Главные надежды страны связаны с боксерами, дзюдоистами и борцами, а также с велосипедным спортом, тяжелой атлетикой и гимнастикой.В олимпийской сборной есть и рекордсмены: для прославленной гимнастки Оксаны Чусовитиной, например, эти Игры станут восьмыми в карьере. После Токио она планирует завершить выступления.Полный список участников из Узбекистана смотрите в нашей видеоинфографике.
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видео, олимпиада-2018, токио, узбекистан
За кого узбекистанцы будут болеть на Олимпиаде в Токио
13:06 21.07.2021 (обновлено: 13:26 21.07.2021)
В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры, которые из-за пандемии коронавируса пришлось отложить на год. Узбекистан на турнире представляют 68 спортсменов.
Честь республики на главных мировых состязаниях будут защищать атлеты, выступающие в 17 видах спорта. Главные надежды страны связаны с боксерами, дзюдоистами и борцами, а также с велосипедным спортом, тяжелой атлетикой и гимнастикой.
В олимпийской сборной есть и рекордсмены: для прославленной гимнастки Оксаны Чусовитиной, например, эти Игры станут восьмыми в карьере. После Токио она планирует завершить выступления.
Полный список участников из Узбекистана смотрите в нашей видеоинфографике.