https://uz.sputniknews.ru/20210721/za-kogo-uzbekistantsy-budut-bolet-na-olimpiade-v-tokio-19764504.html

За кого узбекистанцы будут болеть на Олимпиаде в Токио

За кого узбекистанцы будут болеть на Олимпиаде в Токио

В столице Японии с 23 июля по 8 августа проходят летние Олимпийские игры, которые из-за пандемии коронавируса пришлось отложить на год. Узбекистан на турнире... 21.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-21T13:06+0500

2021-07-21T13:06+0500

2021-07-21T13:26+0500

инфографика

олимпиада-2018

токио

узбекистан

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Честь республики на главных мировых состязаниях будут защищать атлеты, выступающие в 17 видах спорта. Главные надежды страны связаны с боксерами, дзюдоистами и борцами, а также с велосипедным спортом, тяжелой атлетикой и гимнастикой.В олимпийской сборной есть и рекордсмены: для прославленной гимнастки Оксаны Чусовитиной, например, эти Игры станут восьмыми в карьере. После Токио она планирует завершить выступления.Полный список участников из Узбекистана смотрите в нашей видеоинфографике.

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видео, олимпиада-2018, токио, узбекистан