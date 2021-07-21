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Задержаны жители Самарканда, подделывавшие ПЦР-тесты на рейсы в Россию
Задержаны жители Самарканда, подделывавшие ПЦР-тесты на рейсы в Россию
Стоимость поддельного сертификата составляла 400 тысяч сумов (около 40 долларов). 21.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-21T14:24+0500
2021-07-21T14:24+0500
общество
рейсы
коронавирус covid-19
полеты
самарканд
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Узбекистане правоохранители задержали двух граждан, занимавшихся подделкой и продажей ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров рейсов, вылетающих в Россию.Мошенников схватили в аэропорту Самарканда, сообщили в МВД республики.По данным следствия, фальшивые тесты предлагались пассажирам, вылетающим в города России. За поддельный сертификат злоумышленники просили 400 тысяч сумов.Правоохранители провели у подозреваемых обыски и обнаружили кое-что интересное: ноутбук и цветной принтер, при помощи которых изготавливались поддельные справки.Кроме того, в доме у одного из задержанных нашли печати и шаблоны фейковых ПЦР-сертификатов.По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют возможный круг участников преступления.
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рейсы, коронавирус covid-19, полеты, самарканд

Задержаны жители Самарканда, подделывавшие ПЦР-тесты на рейсы в Россию

14:24 21.07.2021
316
© СС0 / Unsplash / Anete LūsiņaПассажир смотрит на расписание рейсов
Пассажир смотрит на расписание рейсов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
© СС0 / Unsplash / Anete Lūsiņa
Стоимость поддельного сертификата составляла 400 тысяч сумов (около 40 долларов).
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. В Узбекистане правоохранители задержали двух граждан, занимавшихся подделкой и продажей ПЦР-тестов на коронавирус для пассажиров рейсов, вылетающих в Россию.
Мошенников схватили в аэропорту Самарканда, сообщили в МВД республики.
"Правоохранительными органами в международном аэропорту "Самарканд" задержаны с поличным мужчина и женщина, которые продавали поддельные ПЦР-тесты", — говорится в заявлении ведомства.
По данным следствия, фальшивые тесты предлагались пассажирам, вылетающим в города России.
За поддельный сертификат злоумышленники просили 400 тысяч сумов.
Правоохранители провели у подозреваемых обыски и обнаружили кое-что интересное: ноутбук и цветной принтер, при помощи которых изготавливались поддельные справки.
Кроме того, в доме у одного из задержанных нашли печати и шаблоны фейковых ПЦР-сертификатов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют возможный круг участников преступления.
Самолет, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан
Для справки

По данным авиакомпании UzAirways, перелет на регулярном рейсе между Ташкентом и Москвой возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Этот тест должен быть сделан за три дня до даты вылета.

При этом только к данному рейсу допускаются все граждане Узбекистан и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию из-за пандемии коронавируса.

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