Задержаны жители Самарканда, подделывавшие ПЦР-тесты на рейсы в Россию

По данным авиакомпании UzAirways, перелет на регулярном рейсе между Ташкентом и Москвой возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Этот тест должен быть сделан за три дня до даты вылета.

При этом только к данному рейсу допускаются все граждане Узбекистан и иностранцы с видом на жительство в Узбекистане без учета ограничений по въезду в Россию из-за пандемии коронавируса.