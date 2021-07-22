Как в Намангане устраняют последствия наводнения

Проливные дожди затопили дворы жилых домов в городе Намангане, Касансайском, Туракурганском, Давлатабадском и Уйчинском районах Наманганской области.
Проливные дожди затопили дворы жилых домов в городе Намангане, Касансайском, Туракурганском, Давлатабадском и Уйчинском районах Наманганской области.
В городе выпало 15% от общего годового количества осадков. После проливных дождей пошел град, возникновение которого не характерно для данного региона.
В городе выпало 15% от общего годового количества осадков. После проливных дождей пошел град, возникновение которого не характерно для данного региона.
Последствия разгула стихии ликвидируют сотрудники МЧС и МВД, а также 80 техников и 584 рабочих из партнерских организаций.
Последствия разгула стихии ликвидируют сотрудники МЧС и МВД, а также 80 техников и 584 рабочих из партнерских организаций.
Они откачивают воду, скопившуюся в домах жителей в результате наводнений, вызванных ливнями и градом.
Они откачивают воду, скопившуюся в домах жителей в результате наводнений, вызванных ливнями и градом.
В городской администрации сообщили об эвакуации 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана.
В городской администрации сообщили об эвакуации 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана.
Работа под контролем хокима Наманганской области, руководителей секторов и начальника Управления по чрезвычайным ситуациям.
Работа под контролем хокима Наманганской области, руководителей секторов и начальника Управления по чрезвычайным ситуациям.
В Наманганской области устраняют последствия наводнения.
В Наманганской области устраняют последствия наводнения.
Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области.
Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области.
В устранении инцидента задействована спецтехника.
В устранении инцидента задействована спецтехника.
Между тем синоптики предупредили о возможности схода новых селей. Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050.
Между тем синоптики предупредили о возможности схода новых селей. Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050.
Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области.
Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области.