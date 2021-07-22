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Как в Намангане устраняют последствия наводнения
Как в Намангане устраняют последствия наводнения
20 июля продолжительные ливни вызвали сильное наводнение в Наманганской области. Спецотряды устраняют последствия стихийного бедствия. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
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Как в Намангане устраняют последствия наводнения

13:23 22.07.2021 (обновлено: 14:32 22.07.2021)
623
20 июля продолжительные ливни вызвали сильное наводнение в Наманганской области. Спецотряды устраняют последствия стихийного бедствия.
© МЧС Узбекистана

Проливные дожди затопили дворы жилых домов в городе Намангане, Касансайском, Туракурганском, Давлатабадском и Уйчинском районах Наманганской области.

Проливные дожди затопили дворы жилых домов в городе Намангане, Касансайском, Туракурганском, Давлатабадском и Уйчинском районах Наманганской области. - Sputnik Узбекистан
1/11
© МЧС Узбекистана

Проливные дожди затопили дворы жилых домов в городе Намангане, Касансайском, Туракурганском, Давлатабадском и Уйчинском районах Наманганской области.

© МЧС Узбекистана

В городе выпало 15% от общего годового количества осадков. После проливных дождей пошел град, возникновение которого не характерно для данного региона.

В городе выпало 15% от общего годового количества осадков. После проливных дождей пошел град, возникновение которого не характерно для данного региона. - Sputnik Узбекистан
2/11
© МЧС Узбекистана

В городе выпало 15% от общего годового количества осадков. После проливных дождей пошел град, возникновение которого не характерно для данного региона.

© МЧС Узбекистана

Последствия разгула стихии ликвидируют сотрудники МЧС и МВД, а также 80 техников и 584 рабочих из партнерских организаций.

Последствия разгула стихии ликвидируют сотрудники МЧС и МВД, а также 80 техников и 584 рабочих из партнерских организаций. - Sputnik Узбекистан
3/11
© МЧС Узбекистана

Последствия разгула стихии ликвидируют сотрудники МЧС и МВД, а также 80 техников и 584 рабочих из партнерских организаций.

© МЧС Узбекистана

Они откачивают воду, скопившуюся в домах жителей в результате наводнений, вызванных ливнями и градом.

Они откачивают воду, скопившуюся в домах жителей в результате наводнений, вызванных ливнями и градом. - Sputnik Узбекистан
4/11
© МЧС Узбекистана

Они откачивают воду, скопившуюся в домах жителей в результате наводнений, вызванных ливнями и градом.

© МЧС Узбекистана

В городской администрации сообщили об эвакуации 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана.

В городской администрации сообщили об эвакуации 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ &quot;Юксалиш&quot; города Намангана. - Sputnik Узбекистан
5/11
© МЧС Узбекистана

В городской администрации сообщили об эвакуации 100 жителей многоэтажных домов, расположенных в МСГ "Юксалиш" города Намангана.

© МЧС Узбекистана

Работа под контролем хокима Наманганской области, руководителей секторов и начальника Управления по чрезвычайным ситуациям.

Работа под контролем хокима Наманганской области, руководителей секторов и начальника Управления по чрезвычайным ситуациям. - Sputnik Узбекистан
6/11
© МЧС Узбекистана

Работа под контролем хокима Наманганской области, руководителей секторов и начальника Управления по чрезвычайным ситуациям.

© МЧС Узбекистана

В Наманганской области устраняют последствия наводнения.

В Наманганской области устраняют последствия наводнения. - Sputnik Узбекистан
7/11
© МЧС Узбекистана

В Наманганской области устраняют последствия наводнения.

© МЧС Узбекистана

Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области.

Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области. - Sputnik Узбекистан
8/11
© МЧС Узбекистана

Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области.

© МЧС Узбекистана

В устранении инцидента задействована спецтехника.

В устранении инцидента задействована спецтехника. - Sputnik Узбекистан
9/11
© МЧС Узбекистана

В устранении инцидента задействована спецтехника.

© МЧС Узбекистана

Между тем синоптики предупредили о возможности схода новых селей. Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050.

Между тем синоптики предупредили о возможности схода новых селей. Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050. - Sputnik Узбекистан
10/11
© МЧС Узбекистана

Между тем синоптики предупредили о возможности схода новых селей. Жителей просят принять меры предосторожности, а в случае необходимости звонить в МЧС по номеру 1050.

© МЧС Узбекистана

Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области.

Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области. - Sputnik Узбекистан
11/11
© МЧС Узбекистана

Ликвидация последствий подтопления в Наманганской области.

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