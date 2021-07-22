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Легкий и маневренный: российский истребитель Checkmate приковал к себе внимание всего мира
Легкий и маневренный: российский истребитель Checkmate приковал к себе внимание всего мира
Прототип самолета разработан компанией "Сухой". Боевую машину планируется запустить в небо в 2023 году. 22.07.2021, Sputnik Узбекистан
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На международном авиакосмическом салоне в Жуковском стартовала презентация российского легкого и маневренного истребителя нового поколения Checkmate ( "Шах и мат" - перевод с англ).Прототип самолета разработан компанией "Сухой", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростех". По ожиданиям, воздушное судно планируется запустить в небо в 2023 году.По информации авиасалона МАКС-2021, истребитель принадлежит к пятому поколению. В "малозаметной конфигурации" он может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Отмечается, что внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.Смотрите в нашем видео, как выглядит Checkmate и почему новая боевая машина "Сухого" уже заинтересовала практически весь мир.
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Легкий и маневренный: российский истребитель Checkmate приковал к себе внимание всего мира

15:43 22.07.2021
2706
© Sputnik
Прототип самолета разработан компанией "Сухой". Боевую машину планируется запустить в небо в 2023 году.
На международном авиакосмическом салоне в Жуковском стартовала презентация российского легкого и маневренного истребителя нового поколения Checkmate ( "Шах и мат" - перевод с англ).
Прототип самолета разработан компанией "Сухой", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростех". По ожиданиям, воздушное судно планируется запустить в небо в 2023 году.
По информации авиасалона МАКС-2021, истребитель принадлежит к пятому поколению. В "малозаметной конфигурации" он может нести до пяти ракет воздух — воздух и другие средства поражения. Отмечается, что внутренние отсеки для вооружения — самые вместительные в своем классе.
Смотрите в нашем видео, как выглядит Checkmate и почему новая боевая машина "Сухого" уже заинтересовала практически весь мир.
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